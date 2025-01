Grande Fratello: nominati, eliminato e le strategie del gruppo

Un ritorno alle grandi polemiche e alle grandi discussioni che avevano caratterizzato il programma nei primi mesi di messa in onda ha caratterizzato la puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio. Una puntata nella quale le discussioni hanno tenuto banco sin dall’inizio della serata. Ma nella quale Alfonso D’Apice ha anche confessato di aver iniziato una relazione romantica con Chiara Cainelli.

Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes. Di nuovo. Il primo è il capo del gruppo che dichiaratamente intende buttare fuori dal gioco Helena. La quale, a propria volta, non perde occasione per criticare tutti i comportamenti del coinquilino. Entrambi approfittano della ormai nota tutela da parte del conduttore Alfonso Signorini. Eccoli quindi l’un contro l’altro armati. Ovviamente volano accuse, ma non si arriva a nessun tipo di pacificazione. Anzi.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono passati dall’infatuazione l’una per l’altra alla totale assenza di interesse. E a questo sta corrispondendo un netto avvicinamento fra l’ex Miss Italia e Javier Martinez. “Io non sono in mezzo, questo triangolo non esiste da tempo. Tu non sei ancora infatuata di me, non è vero. Non sei sincera, perché le parole sono solo parole e gli atteggiamenti sono atteggiamenti” ha sottolineato la modella brasiliana. “Helena, tu dovresti empatizzare e rispettare anche Javier. Io non sono la colpa di quello che senti tu, non posso farci niente se Javier non prova per te quello che provi tu per lui. Io sono ancora infatuata da Helena, è ovvio” ha ribattuto Zeudi. “Non voglio correre dietro a una persona che è ancora infatuata da un’altra, io faccio due passi indietro adesso” ha aggiunto Javier.

In nomination nella puntata di lunedì erano finiti Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Le prime a salvarsi sono Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Tocca poi a Chiara Cainelli. L’eliminato è Bernardo Cherubini.

I nominati della puntata di giovedì 30 gennaio del Grande Fratello sono Emanuele Fiori, Giglio, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi.