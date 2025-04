The Couple, chiusura anticipata? Terza puntata decisiva

‘The Couple - Una vittoria per due’ rischia di trasformarsi in una sconfitta pesante per tanti. Gli ascolti tv della prima puntata avevano sancito un inizio non roboante, ma decisamente buono, per il reality game condotto da Ilary Blasi. Quelli della seconda serata, andata in onda lunedì 14 aprile, hanno però mostrato un tonfo che ha del clamoroso: The Couple è passato dall’oltre 18% di share del debutto a poco più del 13%.

Un risultato che, televisivamente parlando, ha del drammatico. E che, soprattutto, dà conto di un dato di fatto che deve fare molto riflettere vertici di Mediaset e produzione e autori del programma: alla curiosità iniziale non è seguita una fidelizzazione del pubblico.

Ecco quindi che si impongono delle riflessioni. Anzitutto sul grado di coinvolgimento che questo format può avere nei confronti del pubblico e sull’appeal che può avere l’attuale cast. Il dato di fatto è che The Couple è sembrato sin da subito un enorme “vorrei ma non posso”: vorrei replicare il Grande Fratello - la location uguale ha contribuito a questa sensazione -, vorrei ammantare tutto di un’aura in stile Isola dei Famosi - le prove, va detto, riescono però ad essere persino meno coinvolgenti di quelle sempre uguali del surviving game -, vorrei creare siparietti divertenti. Vorrei, vorrei, vorrei: non è il refrain del successo con il quale Olly ha vinto il Festival di Sanremo, ma quello che sembra riecheggiare ogni minuto nel reality game condotto da una Ilary Blasi che mostra di essere la prima a credere molto poco in questo programma.

Basti pensare che il momento più “pepato” di queste prime due puntate è stato proprio quello in cui la conduttrice ha lanciato delle frecciatine all’incolpevole notaio Antonucci.

Ecco quindi che non si può non pensare a una chiusura anticipata di The Couple. Le puntate di questa prima stagione del programma dovrebbero essere otto, ma tutto potrebbe finire addirittura qualche settimana prima. Molto dipenderà dalla terza puntata, quella in onda lunedì 21 aprile. Insomma, i concorrenti, gli opinionisti e la conduttrice sicuramente la colomba la mangeranno. Ma cosa succederà dopo Pasquetta?