Helena, Zeudi e Javier e il triangolo che non c’è al Grande Fratello

Il triangolo loro lo avevano considerato eccome. E quando se ne è visto anche un minimo accenno lo hanno cavalcato appieno. In realtà quello fra Zeudi Di Palma, Javier Martinez ed Helena Prestes al Grande Fratello tutto è fuorché un triangolo.

E’ una, neanche tanto abile peraltro, mossa per creare un po’ di movimento all’interno di un reality show in cui i brividi sono dati solo dalle linee di febbre di un Alfonso Signorini conduttore in stato palesemente confusionale.

Perché la realtà dei fatti - e questo è stato ribadito più volte anche dagli stessi protagonisti – è che il triangolo non esiste. Zeudi Di Palma mai avrebbe guardato Helena Prestes, figuriamoci se l’avrebbe corteggiata. E a confidarlo ad alcuni coinquilini è stata la stessa ex Miss Italia. Come può quindi essere davvero infatuata, come la stessa Zeudi ha dichiarato ieri durante la puntata serale del Grande Fratello davanti al conduttore Alfonso Signorini e alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici? Ovvio che si tratti di una boutade. Anzi, ancora peggio, di una strategia per creare movimento all’interno del reality show, ma che in realtà non corrisponde alla realtà.

Così come non corrisponde alla realtà il fatto che Javier Martinez sia interessato a lei. Anche perché, guardacaso, l’interesse del pallavolista argentino che praticamente ogni 2-3 settimane sposta la propria attenzione su una donna diversa all’interno della Casa è maturato subito dopo l’uscita temporanea dal gioco di Helena Prestes.

La modella brasiliana, dal canto suo, non solo non è interessata a Zeudi, ma dopo aver ricevuto una collezione di due di picche da antologia non può essere realmente infatuata anche di Javier. Perché, se fosse vero, si parlerebbe di una relazione ben oltre il tossico.

Peraltro va ricordato che non più tardi di qualche giorno fa alla richiesta di una delle due opinioniste “Esiste questo triangolo?”, i tre protagonisti avevano risposto con un secco no all’unisono. Quindi cosa è cambiato? La visibilità e la consapevolezza in ognuno dei tre concorrenti del Grande Fratello che per una clip e qualche minuto di notorietà si sia disposti passare sopra a qualsiasi tipo di ragionamento sensato.