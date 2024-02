Malore al Grande Fratello, quando rientra Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi si è sentito male all'interno della casa del Grande Fratello nei giorni scorsi per seconda volta nel giro di meno di due settimane e la preoccupazione fra i fan e gli altri concorrenti del reality show è alta.

Come sta Giuseppe Garibaldi? A informare pubblico e inquilini della casa è stato il conduttore Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello di ieri, mercoledì 14 febbraio: "Giuseppe Garibaldi sta bene, è trattenuto qualche giorno sotto osservazione medica".

Le sue condizioni quindi dopo il secondo malore nell'arco di pochi giorni non sono preoccupanti e a rassicurare tutti è stato anche il fratello Nicola, che su Instagram ha scritto: "Ciao a tutti, volevo solo dirvi che mio fratello sta bene, quindi state tranquilli. L’importante è questo".

Giuseppe Garibaldi dovrebbe quindi rientrare al Grande Fratello entro pochi giorni, giusto il tempo di tornare in forze e osservare il dovuto periodo di quarantena che tocca a chi ha avuto contatti con l'esterno della casa.

A cosa è stato dovuto il nuovo malore del concorrente? Le cause potrebbero essere da ricercare anche nello stress dell'ultimo periodo e proprio a questo proposito il fratello Nicola tuona dai social network: "Si sa che quando qualcuno si espone pubblicamente ogni azione e ogni episodio della sua vita diventano bersaglio dell'opinione pubblica, ma bisogna sempre rendersi conto che esistono dei limiti nelle interazioni umane, anche e soprattutto di linguaggio. Sui social, come nella vita reale, valgono le stesse regole di civiltà, rispetto ed educazione. Una persona, un personaggio pubblico può piacere o non piacere, è lecito. Ognuno può liberamente avere | propri beniamini all'interno di un programma televisivo come il gf, ma questo non autorizza nessuno a offendere pesantemente e quotidianamente gli altri partecipanti e le loro famiglie, come purtroppo sta succedendo. A volte si perde la lucidità e ci si dimentica che dietro gli schermi ci sono persone. Da 4 mesi, Giuseppe è oggetto di attacchi offensivi continui e spropositati sui social: è denigrato, insultato pesantemente, diffamato, vilipeso; e, con lui, anche i membri della sua famiglia, stanchi di tutto questo odio ingiustificato da parte di fandom tossici. Pertanto, ci siamo già rivolti ad avvocati, abbiamo acquisito tutti | commenti offensivi e provvederemo a denunciare chiunque insulterà attraverso offese, minacce e diffamazioni. le critiche si accettano, fa parte del gioco: le offese pesanti anche no, grazie".