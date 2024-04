Chi è Lara Sansone, Bice Cerruti di ‘Un Posto al Sole’

In ‘Un Posto al Sole’ l’attrice Lara Sansone interpreta Bice Cerruti, l’amica impicciona di Mariella Altieri (Antonella Prisco) e sorella di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Nelle puntate recenti Mariella sta affrontando una crisi con il marito Guido Del Bue (Germano Bellavia). Bice, all’inizio, ignara di ciò, si mostra sempre egocentrica e invadente nei confronti di Mariella, ma quando viene a sapere che la vigilessa sta male perché il consorte, all’improvviso, è freddo e scostante nei suoi confronti, Bice, alla prima occasione, al Caffè Vulcano fa una bella lavata di capo a Guido… Del Bue se la prende e rimprovera Mariella di essersi confidata con una persona che non è minimamente riservata. Agli occhi del pubblico, però, sono emersi soprattutto l’affetto di Bice e il suo senso di protezione nei confronti dell’amica.

Famiglia di artisti

Lara Sansone, classe 1974, è una nota nipote d’arte. La nonna, Luisa Conte, è stata una punta di diamante del teatro partenopeo di Eduardo de Filippo. Nel 1970 Conte ha fondato la Compagnia Stabile Napoletana del Teatro Sannazaro di Napoli, molto famoso nel capoluogo campano. Oggi il Sannazzaro è guidato da una direttrice artistica come la Sansone, che lo gestisce con il marito Salvatore Sasà Vanorio.

Carriera

Cresciuta nell’ambiente teatrale, la Sansone ha mosso i primi passi sul palcoscenico quando era molto giovane, lavorando con artisti come Peppe e Concetta Barra, Nino e Carlo Taranto, Enzo Cannavale e, come si accennava, sua nonna, Luisa Conte. È stata diretta da registi altrettanto famosi come Di Palma, Canessa, Saponaro. Oltre a recitare come protagonista in diverse opere classiche e testi di affermati autori, la Sansone è stata a sua volta regista di varie edizioni di ‘Cafè-Chantant’, uno spettacolo riproposto più volte a Napoli, nonché della trilogia ‘Raffaele Viviani’ con ‘Festa di Montevergine’, ‘Morte di Carnevale’, ‘Festa di Piedigrotta’. Nel 2017 ha debuttato su Rai Tre nel ruolo di Bice, vulcanica parrucchiera di ‘Un Posto al Sole’. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Vita privata

Intervistata dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ la Sansone ha espresso la sua gratitudine alla sua famiglia e a suo marito Salvatore Vanorio, noto anche come Sasà, dipingendolo come un uomo solare e allegro, complementare a lei che nella vita, a differenza del suo personaggio, Bice di ‘Un Posto al Sole’, è molto timida. È madre di tre figli: Greta, avuta in prime nozze con Gianfranco Gallo, e poi Gabriel e Christopher Vanorio. Dal ramo femminile della sua famiglia d’origine Lara ha ereditato la passione non solo per la recitazione, ma anche quella per la cucina, in particolare per alcune specialità napoletane come il ragù e la genovese.