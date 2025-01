Chi è Adriana Abascal, impazza il gossip su Emanuele Filiberto

Roma, 23 gennaio 2025 – In questi giorni si è acceso il gossip intorno a Emanuele Filiberto e il suo ipotetico nuovo amore. Al centro della cronaca rosa, infatti, è finita Adriana Abascal, considerata una presunta amante dell’uomo, attualmente ancora sposato con Clotilde Courau, madre delle sue due figlie, Vittoria e Luisa.

Il gossip su Emanuele Filiberto e Adriana Abascal

A lanciare questa indiscrezione è stata la stampa spagnola mentre i diretti interessati, al momento, non hanno né smentito né confermato la notizia che sta circolando. Il nipote dell’ultimo re d’Italia avrebbe una relazione con Adriana Abascal, imprenditrice messicana ed ex modella.

Galeotta fu la partecipazione dei due alla sfilata di Rocio Peralta che si è svolta a Siviglia. Adriana Abascal ha sfilato in passerella e, tra il pubblico, ad applaudirla era anche presente Emanuele Filiberto. Al termine del suo momento, la modella si è poi seduta in front row a lui. La loro presenza, secondo alcuni rumors, sarebbe stata “di coppia” e non casuale, durante questo evento mondano.

In Spagna ne parlano come fosse una certezza (che ancora, però, ufficialmente non è). Diversi siti di gossip come La Otra Crónica e Hola! riportano la storia come fosse ormai certa, sottolineando il presunto entusiasmo della donna per questo legame con Emanuele Filiberto. Addirittura, a confermare il tutto ci sarebbe anche una prima foto dei due in atteggiamenti che danno pochi dubbi, con lo scambio di un bacio dopo una sfilata.

Fonti che hanno voluto mantenere l’anonimato ma che sarebbero molto vicini a Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, sposati dal 2003 e genitori di due ragazze, assicurano che i due sarebbero separati da tempo (addirittura dal 2022) anche se non hanno mai voluto ufficializzare la rottura. La coppia, del resto, è sempre stata molto riservata, gelosa della propria privacy.

Chi è Adriana Abascal

Ovviamente, insieme al gossip che si sta scatenando in terra spagnola, c’è anche molta curiosità sulla figura della ex modella e imprenditrice. Adriana Abascal ha 54 anni, due in più del presunto compagno Emanuele Filiberto. Da giovanissima ha iniziato la carriera di modella, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Poi, nel 1988, ha vinto il titolo di Miss Messico e l'anno successivo si classificò quinta nella competizione legata a Miss Universo. Sebbene in Italia non sia un nome noto, all’estero è più conosciuta e anche la sua vita sentimentale è stata al centro della cronaca rosa.

Nel 1990 si è sposata con Emilio Azcárraga, soprannominato “El Tigre” proprietario di Televisa, il più importante network televisivo di Messico. Ai tempi del matrimonio, l’uomo aveva trent'anni più di Adriana. Dopo la morte di Azcárraga, avvenuta nel 1997, la modella si è trasferita in Europa, dove ha incontrato Juan Villalonga, anche lui imprenditore. Si è quindi sposata con lui, ai tempi l'ex direttore di Telefónica, compagnia spagnola di comunicazioni. Da quelle nozze sono nati tre figli, Jimena, Paulina e Diego. Il matrimonio tra i due è finito con un divorzio.

Successivamente ha conosciuto Emmanuel Schreder, suo marito per diversi anni, dal 2013 al 2021. Negli ultimi tempi, nella sua sfera sentimentale, si è avvicinata al gallerista Maxime Falkenstein. Poi, recentemente, la presunta storia con Emanuele Filiberto.