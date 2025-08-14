Giovedì 14 Agosto 2025

14 ago 2025
CRISTIANA MARIANI
Taylor Swift, ecco il nuovo disco: la tracklist

La star americana ha in serbo una sorpresa bomba per i fan: un featuring con la donna dei record Sabrina Carpenter

Taylor Swift, il 3 ottobre esce il disco 'The life of a showgirl’

Per approfondire:

Milano, 14 agosto 2025 – L’attesa degli Swifties è finita: la loro beniamina Taylor Swift sta tornando con un nuovo disco. Il 3 ottobre 2025 uscirà ‘The life of a showgirl’, un album che si preannuncia di grande impatto. Anche perché l’unico featuring contenuto in ‘The life of a showgirl’, peraltro proprio nella canzone che dà il titolo all’interno album, è con quella Sabrina Carpenter che sta facendo segnare record su record. Un disco che sin dall’annuncio ha già mandato in orbita i fan della 35enne che più che una “semplice” cantautrice è una vera macchina da business. Secondo Billboard, infatti, Taylor Swift è l’artista di maggior successo commerciale del XXI secolo. 

La cover del nuovo disco di Taylor Swift
La cover del nuovo disco di Taylor Swift

La tracklist di ‘The Life of a Showgirl’

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin The Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

