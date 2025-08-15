Ferragosto 2025, tutti i supermercati aperti in Italia

Roma, 15 agosto 2025 – Ferragosto non ferma la spesa. Anche quest’anno, il 15 agosto, molti supermercati e ipermercati in tutta Italia resteranno aperti, almeno per mezza giornata, per venire incontro a chi rimane in città o si trova in vacanza e ha bisogno di fare rifornimento all’ultimo minuto.

Dalle grandi catene della GDO ai piccoli negozi di quartiere, l’apertura festiva sarà gestita con orari speciali e modalità diverse a seconda della località. Occorre sempre verificare direttamente sul sito di ciascuna catena, selezionando il punto vendita di interesse. Qui la situaizone in Emilia Romagna e Lombardia.

Supermercati aperti a Ferragosto

Aldi

Per quanto riguarda i supermercati Aldi, il 15 agosto 2025 resteranno chiusi i negozi di Milano in viale C. Troya e viale Monza, di Torino in via Millio, oltre che quelli di Nichelino, San Giuliano Milanese, Muggiò, Ferrara in via Eridano e Curtatone in provincia di Mantova. Tutti gli altri punti vendita osserveranno il normale orario domenicale.

Bennet

La catena Bennet sarà operativa anche a Ferragosto, ma solo in mattinata: la chiusura è fissata per le 13, con aperture che variano tra le 8 e le 8.30 a seconda del punto vendita.

Carrefour

Carrefour sarà aperto con orario continuato dalle 7 alle 21, e in alcune sedi fino alle 22.

Conad

La maggior parte dei punti vendita Conad nelle principali città rimarrà operativa, pur adottando orari diversi a seconda della sede.

Coop

Per i negozi Coop e Ipercoop, la maggior parte resterà chiusa, mentre alcuni, soprattutto nei principali centri urbani, saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 20.

Crai

Ogni filiale Crai può decidere se tenere aperto il 15 agosto o meno. Per evitare giri a vuoto, meglio dare un’occhiata al sito della catena.

Despar/Interspar/Eurospar/Iperspar

Molti punti vendita saranno aperti con orario ridotto dalle 8 alle 14, ma non mancano neanche le filiali con orario continuato o chiuse tutto il giorno. Sul sito è disponibile una tabella con tutti gli orari.

Esselunga

Esselunga ha comunicato che, in linea generale, i propri supermercati saranno aperti anche a Ferragosto, ma solo con orario ridotto, dalle 8 alle 14.

Eurospin

Anche il discount Eurospin osserverà un orario ridotto, dalle 8.30 alle 13, sebbene in alcuni punti vendita l’apertura si prolunghi fino alle 22.

Famila

Alcuni negozi garantiranno almeno l’apertura nella mattinata di Ferragosto (8.30-13.00 a Milano e dintorni, ad esempio), ma molti resteranno chiusi, come tutti i supermercati Famila della provincia di Bologna.

Il Gigante

Anche i punti vendita Il Gigante seguono orari variabili, che cambiano da sede a sede: con aperture alle 8 o 8.30, in alcuni casi l’orario è ridotto fino alle 12.30 o alle 13, mentre in altri prosegue fino alla sera (20, 20.30 o 21).

Lidl

La catena discount Lidl adotta orari differenti a seconda del punto vendita: il 15 agosto i negozi aprono tra le 7.30 e le 8.30 e chiudono tra le 19.30 e le 21.

MD

La catena MD seguirà un orario ridotto, con aperture tra le 8.30 e le 9 e chiusura prevista intorno a mezzogiorno, tra le 12.30 e le 13.

Pam Panorama

I punti vendita Pam Panorama, a seconda della sede, potranno restare chiusi oppure aperti: in alcuni casi con orario ridotto dalle 8 alle 14, in altri con apertura prolungata anche nel pomeriggio.