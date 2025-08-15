Vertice Trump-Putin, gli occhi del mondo su Anchorage. Mosca: “La nostra posizione è chiara, la spiegheremo in Alaska”

06:15

Putin scrive a Kim: "Eroici soldati nordcoreani in prima linea nel Kursk"

Vladimir Putin ha scritto una lettera a Kim Jong-un definendo "eroiche" le truppe nordcoreane che combattono in prima linea in Ucraina al fianco di Mosca. In occasione dell'anniversario della Giornata della Liberazione Nazionale della Corea, il presidente russo ha ricordato che le unità dell'Armata rossa e i coreani combatterono insieme per porre fine all'occupazione giapponese della penisola. "I legami di amicizia militante, buona volontà e mutua assistenza, consolidatisi durante la guerra molto tempo fa, rimangono forti e affidabili anche oggi", ha affermato Putin in una lettera rivelata dai media statali nordcoreani.

"Ciò è stato pienamente dimostrato dall'eroica partecipazione dei soldati della Rpdc (nome ufficiale della Corea del Nord) alla liberazione del territorio della regione di Kursk dagli occupanti ucraini", ha affermato, secondo l'agenzia di stampa Kcna. "Il popolo russo ricorderà per sempre il loro coraggio e il loro sacrificio". Putin ha aggiunto che i due Paesi continueranno ad "agire congiuntamente e a difendere efficacemente la propria sovranità, contribuendo in modo significativo alla creazione di un ordine mondiale giusto e multipolare". Russia e Corea del Nord hanno recentemente rafforzato i loro legami, con la firma di un patto di mutua difesa lo scorso anno durante una visita del presidente russo nel Paese. Ad aprile, la Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato un contingente dei suoi soldati in prima linea in Ucraina, a fianco delle truppe russe.