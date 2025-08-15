Vertice Trump-Putin, gli occhi del mondo su Anchorage. Mosca: “La nostra posizione è chiara, la spiegheremo in Alaska”

Roma, 15 agosto 2025 – I riflettori del mondo su Anchorage, il vertice destinato ad entrare nella storia tra i leader più potenti del mondo: Donald Trump e Vladimir Putin. Si parlerà di Ucraina – sul piatto le “terre da spartire”, ma senza Zelensky al tavolo – e non solo: dai rapporti commerciali da ricostruire al nuovo accordo sul nucleare, tanti i temi in agenda destinati a influire sulla stabilità mondiale.
Il conto alla rovescia è iniziato: l’incontro inizierà alle 21, ora italiana. Secondo il programma diffuso dalla casa Bianca, il presidente Usa partirà da Washington a bordo dell’Air Force alle 6.45 (le 12.45 in Italia) diretto ad Anchorage. I colloqui inizieranno alle 11 (ora locale). Le diplomazie dei due Paesi hanno fissato un margine di quasi 7 ore per concludere i negoziati: Trump prevede di lasciare Anchorage alle 17.45 ora locale (3.45 di domani in Italia).
Mosca è decisa a mostrare i muscoli. “La nostra posizione è chiara, la spiegheremo in Alaska”, annuncia il ministro defgli Esteri, Serghiei Lavrov. Il tema centrale dell'incontro sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma Putin e Trump affronteranno anche temi "più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché le attuali e più urgenti questioni internazionali e regionali”, fanno sapere dal Cremlino.
Gli aggiornamenti in diretta
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, tra i membri della delegazione nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, è arrivato in hotel ad Anchorage indossando una felpa con su scritto, "presumibilmente", URSS. Un filmato diffuso dal quotidiano Izvestja, ma rilanciato anche su Telegram dal canale ufficiale del ministero degli Esteri e dall'agenzia ufficiale Tass, mostra Lavrov scendere dall'auto e dirigersi verso l'ingresso dell'hotel. Il capo della diplomazia di Mosca indossa una felpa bianca dove spiccano le lettere cubitali in cirillico di quello che "presumibilmente", secondo anche la Tass, è l'acronimo in russo di 'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche'; la scritta non e' chiara del tutto perchè coperta da uno smanicato che lascia intravedere solo le ultime lettere.
Una donna è stata uccisa e altre 10 sono rimaste ferite nella notte in seguito ad un attacco ucraino con un drone su un edificio residenziale nella città russa di Kursk, poche ore prima del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione. "Un drone nemico ha attaccato durante la notte un edificio" in un quartiere di Kursk, ha scritto il governatore dell'omonima regione, Alexander Khinshtein, aggiungendo che i piani superiori dello stabile hanno preso fuoco. La vittima aveva 45 anni e tra i feriti c'é un 15enne, ha precisato. Diversi edifici vicini e una scuola sono stati danneggiati. (
Manifestazioni ad Anchorage al fianco dell'Ucraina e per la fine della guerra. Si stanno svolgendo in queste ore alla vigilia del vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Molte le bandiere con i colori dell'Ucraina per esprimere solidarietà a Kiev.
Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha fatto tappa a Magadan, nell'estremo oriente russo, durante il suo viaggio verso l'Alaska, dove oggi incontrerà il presidente Usa, Donald Trump. Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, ieri aveva annunciato che Putin avrebbe visitato un'azienda locale, un parco e un complesso sportivo. La distanza da Mosca a Magadan è di 5.900 chilometri, da Magadan ad Anchorage, dove avrà luogo l'incontro con Trump, ce ne sono altri 3.200.
L'incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin inizierà alle 11, ora locale (le 21 in Italia). È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca con il programma degli appuntamenti chiave del presidente americano oggi. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6.45 (le 12.45 in Italia) diretto ad Anchorage. Circa nove ore dopo, alle 11.00 ora locale (le 21 in Italia), lui e Putin inizieranno i colloqui. Ieri l'orario indicato dal Cremlino era quello delle 11.30 in Alaska (le 21:30 in Italia). Dopo quasi sette ore di colloqui, il presidente prevede di lasciare Anchorage alle 17.45 ora locale (3.45 di domani in Italia).
Mosca dichiarerà chiaramente la sua posizione ai colloqui russo-americani in Alaska, e molto è già stato fatto in tal senso durante le visite dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, come riporta l'agenzia Tass. "Sappiamo di avere argomenti e la nostra posizione è chiara e precisa. La spiegheremo", ha dichiarato al canale televisivo Rossiya-24. "Molto è già stato fatto qui durante le visite di Steve Witkoff. Il presidente ne ha già parlato. Witkoff ha parlato a nome del presidente Donald Trump. Ci auguriamo di continuare questa conversazione molto utile" in Alaska, ha affermato il ministro. La Tass ricorda che ieri il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato che l'incontro tra Putin e Trump sarà aperto da un colloquio individuale, al quale, oltre ai leader, prenderanno parte solo interpreti. Il tema centrale dell'incontro sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma Putin e Trump affronteranno anche temi "più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché le attuali e più urgenti questioni internazionali e regionali"
L'Ucraina ha colpito "una nave carica di armi iraniane" in un porto russo ad Astrakhan il giorno del vertice in Alaska tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. L'attacco, avvenuto ieri sera nel sud del Paese, avrebbe colpito una nave carica di parti di droni e munizioni inviate dall'Iran. La Russia utilizza il porto come importante snodo logistico per la fornitura di materiali militari, ha affermato l'esercito ucraino in una dichiarazione rilasciata questa mattina.
Vladimir Putin ha scritto una lettera a Kim Jong-un definendo "eroiche" le truppe nordcoreane che combattono in prima linea in Ucraina al fianco di Mosca. In occasione dell'anniversario della Giornata della Liberazione Nazionale della Corea, il presidente russo ha ricordato che le unità dell'Armata rossa e i coreani combatterono insieme per porre fine all'occupazione giapponese della penisola. "I legami di amicizia militante, buona volontà e mutua assistenza, consolidatisi durante la guerra molto tempo fa, rimangono forti e affidabili anche oggi", ha affermato Putin in una lettera rivelata dai media statali nordcoreani.
"Ciò è stato pienamente dimostrato dall'eroica partecipazione dei soldati della Rpdc (nome ufficiale della Corea del Nord) alla liberazione del territorio della regione di Kursk dagli occupanti ucraini", ha affermato, secondo l'agenzia di stampa Kcna. "Il popolo russo ricorderà per sempre il loro coraggio e il loro sacrificio". Putin ha aggiunto che i due Paesi continueranno ad "agire congiuntamente e a difendere efficacemente la propria sovranità, contribuendo in modo significativo alla creazione di un ordine mondiale giusto e multipolare". Russia e Corea del Nord hanno recentemente rafforzato i loro legami, con la firma di un patto di mutua difesa lo scorso anno durante una visita del presidente russo nel Paese. Ad aprile, la Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato un contingente dei suoi soldati in prima linea in Ucraina, a fianco delle truppe russe.