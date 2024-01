Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello? Cosa può succedere e quando

Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello? "Forse sì, forse no" cantava Marco Mengoni nel successo 'Credimi ancora' del 2010. La regina incontrastata dell'edizione 2023 del reality show di Canale 5 continua a tenere banco pur essendo assente. Fa discutere, Beatrice Luzzi. Fa discutere il pubblico e fa discutere gli inquilini all'interno della casa. Lo sanno bene gli autori e il conduttore Alfonso Signorini. Così come sanno bene che senza di lei il Grande Fratello non avrebbe praticamente più appeal per il pubblico.

Dal canto suo, Beatrice Luzzi sta vivendo una nuova giovinezza professionale: il pubblico ora la conosce e la cassa di risonanza data dal Grande Fratello e dai social network è ben più ampia rispetto a quella che le ha offerto la soap opera 'Vivere' una ventina d'anni fa. Per questo motivo la partecipazione al reality show è un'occasione lavorativa da non farsi scappare. E lei lo sa bene. Domanda incontra offerta, come in ogni buona legge di mercato che si rispetti. In questo caso però il canale è biunivoco: Beatrice Luzzi offre dinamiche al Grande Fratello, il quale a propria volta le offre visibilità. Uno scambio alla pari, quindi. Ecco perché il legame fra l'attrice e il reality show è più solido che mai. Anche ora che Beatrice Luzzi ha abbandonato il gioco a causa della scomparsa del padre.

Abbandonato temporaneamente, però. Potrebbe, infatti, rientrare molto presto. Gli autori le hanno lasciato la massima libertà sin da subito: nel momento in cui avesse ritenuto di voler tornare ad essere una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe potuto farlo. Chiaramente all'interno di un limite temporale definito.

E Beatrice Luzzi potrebbe rientrare entro breve all’interno del Grande Fratello. Quando? Forse già nella puntata di questa sera, lunedì 8 gennaio. Se un rientro deve esserci, quindi, sarà nella puntata di oggi. Difficile che la produzione lasci passare un’intera settimana prima di farla tornare. Se l’attrice rientrasse in gioco, sicuramente si innescherebbero nuove discussioni fra i concorrenti. Che vedrebbero inchiodati alle loro responsabilità gli inquilini che si sono dimostrati insensibili dopo la notizia della tragedia che ha colpito Beatrice Luzzi e la sua famiglia. Insomma, di certo si potrebbe sollevare un bel polverone.