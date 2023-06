Baustelle, tour estate 2023: date, scaletta e biglietti

Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi ovvero i Baustelle hanno concluso lo scorso 16 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma la loro tournée nei club italiani aprendo così la strada al loro ritorno sui palchi dei più importanti festival estivi in programma a partire dal prossimo 2 luglio.

Nel prossimo paio di mesi, dunque, la band di Montepulciano proseguirà il suo viaggio musicale con ‘Elvis Tour’, per un totale di 15 attesi live prodotti e organizzati da Vivo Concerti.

Per questa occasione, i Baustelle saranno tra l’altro accompagnati da una nuova band, composta da Alberto Bazzoli (tastiere), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica), Julie Ant (batteria) e Milo Scaglioni (basso). Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Le date della tournée estiva dei Baustelle

Il trio tornerà ad esibirsi dunque il prossimo 2 luglio per un concerto spettacolare completamente in acustico a Tarvisio (UD) in occasione del No borders music festival, nella splendida cornice dei Laghi di Fusine. La tournée proseguirà poi al celebre Sherwood Festival al Park Nord Stadio Euganeo di Padova il 4 luglio, concludendosi il 19 agosto a Catania al Sotto il Vulcano Fest a Villa Bellini. Qui il calendario completo delle date confermate.

- Domenica 2 luglio - Tarvisio (UD), No Borders Music Festival, Laghi di Fusine - Martedì 4 luglio - Padova, Sherwood Festival Park Nord Stadio Euganeo - Giovedì 6 luglio - Genova, Goa - Boa Festival, Porto Antico - Venerdì 7 luglio - Arezzo, MEN/GO Music Fest, Parco Il Prato - Sabato 8 luglio - Pistoia, Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo - Lunedì 10 luglio - Roma, Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Giovedì 13 luglio - Collegno (TO), Flowers Festival Parco della Certosa - Sabato 15 luglio - Ollomont (AO), Musicastelle Outdoor, Conca di By - Mercoledì 19 luglio - Napoli, Noisy Naples Fest, Arena Flegrea - Venerdì 21 luglio - Cesena, Acieloaperto Rocca Malatestiana - Giovedì 27 luglio - Atri (TE), Piazza Duchi D’Acquaviva - Domenica 30 luglio - Camigliatello Silano (CS), Be Alternative Festival - Sabato 5 agosto - Carsulae (TR), Suoni Controvento, Arco di San Damiano - Sabato 12 agosto - Locorotondo (BA), Locus Festival, Masseria Ferragnano

La scaletta del live

I live in arrivo saranno una nuova occasione per i fan del gruppo di riascoltare dal vivo alcuni dei pezzi inclusi nell’ultimo disco dei Baustelle, ‘Elvis’, progetto discografico con cui il gruppo si è riappropriato di un’essenza “rock” che tocca territori mai esplorati prima, con profonde influenze blues, rock, soul e boogie legate alla tradizione americana. Nella setlist dovremmo dunque ritrovare (il condizionale è d’obbligo) alcuni dei pezzi portanti del disco come ‘Milano è la metafora dell’amore’, ‘Andiamo ai rave’, ‘Cuore’ e ‘Il regno dei cieli’. Non mancheranno ovviamente tutte le hit che hanno reso la band il punto di riferimento dell’alternative italiana, come ‘Un romantico a Milano’, ‘Charlie fa surf’, ‘Le Rane’, ‘La moda del lento’ e ‘Amanda Lear’.

I biglietti

I biglietti per la nuova tournée estiva dei Baustelle sono attualmente disponibili sui circuiti online e in tutte le rivendite fisiche autorizzate.