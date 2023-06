Loredana Bertè, al via il tour estivo: le date confermate

Sembra essere tornato il sereno, per Loredana Bertè. Qualche settimana fa l’artista – una delle cantanti più amate e innovative del panorama italiano – aveva dovuto comunicare tramite il suo staff di essere costretta a rimandare il tour che aveva in programma per motivi di salute.

Fan preoccupati

Il team della Bertè aveva sottolineato da subito che, per fortuna, non si trattava di una situazione pericolosa, tuttavia il fatto che l’artista abbia dovuto sottoporsi urgentemente a un intervento aveva seminato un po’ di apprensione tra i fan. Prima della comunicazione ufficiale la cantante era stata molto impegnata non solo per la preparazione delle date live dell’estate 2023, ma anche con la trasmissione ‘The Voice Senior’, dove è stata molto apprezzata come giudice e coach.

Video

Appena si è ripresa, è stata la stessa cantante a tranquillizzare il suo pubblico. Lo ha fatto con un video, pubblicato sui social, girato direttamente dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove è stata operata e dove ha trascorso la degenza. Nel breve filmato la Berté, con la mascherina sulla bocca e sul naso, ha spiegato che era appena uscita da una visita di controllo e che il chirurgo le ha detto che poteva cominciare la terapia riabilitativa, un passaggio fondamentale per poi affrontare il tour. E ha dato appuntamento a luglio per i suoi concerti (mentre per la tournée teatrale che Loredana stava organizzando bisognerà attendere il 2024).

Tour

Ecco le date del tour estivo 2023 della Bertè finora confermate: - 1° luglio Ravarino (MO) - 6 luglio Genova (GE) - 10 luglio Villa Literno (CE) - 24 luglio Catania (CT) - 27 luglio Valmontone (RM) - 5 agosto Sammichele di Bari (BA) - 10 agosto Forte dei Marmi (LU) - 14 agosto Tagliacozzo (AQ) - 17 agosto Festival d’Autunno, Soverato (CZ) - 20 agosto Mormanno (CS)

Origini

Loredana Bertè ha origini calabresi. Classe 1950, festeggia il compleanno il 20 settembre. Lei e la sorella, la compianta Mia Martini, detta Mimì, a sua volta una straordinaria interprete musicale, sono nate in provincia di Reggio Calabria, a Bagnara Calabra.

Icona

La sua carriera è cominciata negli anni Settanta. Si è subito fatta notare per la sua voce potente e graffiante, ma anche per la sua carismatica personalità, forte e ribelle. L’artista ha spiccato il volo con brani come ‘Sei bellissima’, ‘Il mare d'inverno’ e ‘Non sono una signora’.

Schietta

Nel 2015 la Berté ha pubblicato il libro autobiografico 'Traslocando... È andata così' (Rizzoli), in cui l’artista si racconta senza filtri a tutto tondo, senza nascondere le esperienze drammatiche ed estreme che ha vissuto in passato, come le violenze subite e il senso di colpa per la tragica morte della sorella Mimì, ma anche la grande voglia di vivere, l’esuberanza, l’istinto che ha sempre ascoltato e il senso di dignità e fierezza che l’ha portata sempre ad affrontare tutto a testa alta.