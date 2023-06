Blanco, tour 2023: date concerti, biglietti e prezzi

In appena due anni, il promettente Blanco è riuscito a costruirsi una carriera che in molti dei suoi colleghi si sognano. Forte di un timbro vocale particolarissimo, di una scrittura tagliente ed incisiva e di un indubbio fascino l’artista proveniente dalla provincia di Brescia è stato in grado di ottenere in tempi record la consacrazione per eccellenza per un artista nostrano, ovvero un tour negli stadi al quale i suoi fan (adolescenti, ma non solo) non vedono l’ora di partecipare. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla tournée di Blanco per l’estate 2023, di fatto limitata a due uniche date evento imperdibili.

Le date del tour di Blanco 2023

Dopo il fortunatissimo ‘Blu Celeste Tour’ dello scorso anno che aveva registrato 35 date in tutta Italia completamente sold out, l’artista multiplatino da oltre 3 miliardi di stream si prepara alla sua prima grande volta negli stadi. Sono soltanto due gli eventi fissati per questa stagione, e sono entrambi prestigiosi: i live imminenti prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners sono fissati allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 luglio e allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 20 luglio. Non sono state confermate, almeno per il momento, altre date negli stadi. C’è comunque la concreta possibilità che terminati questi due impegni Blanco annunci, a stretto giro, nuove tappe per una potenziale tournée autunnale nei palazzetti.

La scaletta della tournée di Blanco negli stadi

Fintanto che non salirà sul palco dell’Olimpico e di San Siro non è dato sapere quali pezzi il cantautore abbia intenzione di inserire in setlist. C’è a questo proposito chi dubita se, con appena due album alle spalle, l’artista si possa effettivamente meritare una venue così prestigiosa. Si tratta, dopo tutto, del più giovane artista italiano ad aver mai annunciato un tour negli stadi. I numeri, tuttavia, parlano chiaro. Il suo secondo album ‘Innamorato’ si è guadagnato nel giro di pochissimo il disco di Platino. E saranno proprio i pezzi del nuovo disco quelli al centro della setlist negli stadi, compreso ovviamente anche il singolo di lancio ‘Un Briciolo di Allegria’ con Mina (a sua volta certificato Platino). A San Siro e all’Olimpico Blanco dovrebbe anche interpretare ‘Lacrime Di Piombo’, traccia numero 4 di ‘Innamborato’ certificata disco d’oro, oltre ovviamente a ‘Brividi’, il pezzo in collaborazione con Mahmood con cui ha vinto Sanremo 2022 (e chissà che il collega non sia un ospite a sorpresa?). C’è inoltre grande attesa per tutti i brani contenuti nel fortunato disco d’esordio ‘Blu Celeste’ (due pezzi su tutti, la title track e ‘Notti in bianco’) ma anche per i singoli in collaborazione con Sfera Ebbasta (‘Mi fai impazzire’) e con Marracash (‘Nemesi’).

Le informazioni sui biglietti

Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.friendsandpartners.it e nei punti vendita autorizzati. Qui il dettaglio dei prezzi dei biglietti per entrambe le date.

Prezzi biglietti Blanco Stadio Olimpico Roma 4 luglio

- Prato. Intero: € 51,75. - Tribuna Monte Mario Gold. Intero: € 86,25. - Tribuna Monte Mario Categoria 1: Intero. € 74,75. - Tribuna Monte Mario Categoria 2: Intero. € 69,00. - Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI: Intero. € 63,25. - Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI: Intero. € 57,50

Prezzi biglietti Blanco San Siro Milano 20 luglio

- I Anello Rosso: € 86,25 - I Anello Blu: € 74,75 - I Anello Verde: € 74,75 - II Anello Rosso: € 69,00 - II Anello Blu: € 63,25 - II Anello Verde: € 63,25 - III Anello Rosso: € 55,20 - III Anello Blu: € 43,70 - III Anello Verde: € 43,70 - Prato: € 51,75 - Prato Gold: € 69,00