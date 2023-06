Boomdabash, nuovo disco dopo la ‘Lambada’ con Paola & Chiara

A distanza di tre anni dal loro ultimo lavoro in studio, i Boomdabash tornano con ‘Venduti’. Si intitola così il loro nuovo album, in uscita il 14 luglio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy).

Doppia anima

Per la band originaria del Salento si tratta di un’importante occasione. Secondo le prime anticipazioni, infatti, il nuovo progetto permetterà a questi artisti di esprimere la propria personalità a tutto tondo, tra i sound vivaci e frizzanti a cui ci hanno abituato e note e testi più intimisti.

Revival

In attesa dell’uscita di ‘Venduti’, intanto, i Boomdabash sono stati protagonisti con Paola & Chiara del singolo ‘Lambada’, sempre per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Con un ritmo travolgente, reggaeton e dance-pop, la band salentina e le sorelle Iezzi – fresche di ritorno sulle scene con la loro applaudita reunion a Sanremo con ‘Furore’ – ci fanno fare un viaggio nel passato riportandoci ai mitici anni Novanta e alle estati indimenticate del ‘Festivalbar’.

Videoclip

Su YouTube, intanto, a pochi giorni dall’esordio, è già un successo il videoclip ufficiale di ‘Lambada’ per la regia di Fabrizio Conte prodotto da Borotalco.Tv. C’è tutta l’atmosfera delle spiagge italiane e dei ritmi latini, tra scooter, biliardini, voglia di stare insieme e di divertirsi fino a tardi, lasciandosi trascinare a ballare insieme a tutti gli altri, nessuno escluso.

Gruppo

I Boomdabash formano uno dei gruppi italiani più apprezzati e acclamati della scena musicale contemporanea. Al loro attivo hanno più di 3 miliardi di stream totali, oltre 650 milioni di visualizzazioni su YouTube e 30 dischi di platino. La band salentina si è costituita nel 2002. I suoi membri provengono principalmente dalle province di Brindisi e Lecce. Ne fanno parte: - Paolo Pagano, “Payà”; - Angelo Rogoli, “Biggie Bash”; - Angelo Cisternino, “Blazon”; - Fabio Clemente, “Mr. Ketra”.

Successi

La band ha avuto finora molto successo con brani come ‘Karaoke’ e ‘Mambo Salentino’ (per cui hanno collaborato con Alessandra Amoroso), ‘Tropicana’ con Annalisa, ‘Per un milione’. Ad aprile 2023 è uscito il nuovo singolo ‘L’unica Cosa Che Vuoi’, successivo al pezzo di forte impatto intitolato ‘Heaven (ORO)’ con gli Eiffel 65. Nel 2019 sono saliti sul palco dell’Ariston, a Sanremo, in gara tra i Big con ‘Per un milione’.

Tour estivo

Il calendario del Summer Tour 2023 dei Boomdabash è in continuo aggiornamento. Attualmente tra le nuove tappe sono previste: - 1° luglio, Udine - 2 luglio, Ginevra - 6 luglio, Piane di Montegiorgio (FM) - 8 luglio, Legnano (MI) - 12 luglio, Este (PD) - 15 luglio, Livigno (SO) - 22 luglio, Gallipoli (LE) - 4 agosto, Corigliano-Rossano (CS) - 12 agosto, Cotronei (KR) - 19 agosto, Arbatax (NU)