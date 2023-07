Barbara D’Urso a La7? Cairo smentisce. Quali sono le altre ipotesi

Niente La7 per Barbara D'Urso nella prossima stagione televisiva. A spiegarlo è stato il patron della stessa rete televisiva, Urbano Cairo: ''Barbara D'Urso è una professionista di alto livello ma non abbiamo avuto contatti con lei. Anche con Lucia Annunziata e Fabio Fazio non c'è stato alcun contatto'' ha spiegato durante la presentazione dei palinsesti di La7.

Le voci su possibili destinazioni della conduttrice avevano cominciato a diffondersi il giorno stesso in cui Mediaset ha diffuso il comunicato nel quale la ringraziava per l'impegno profuso in questi anni per l'azienda e nel contempo informava il pubblico, ma anche la stessa interessata e il suo gruppo di lavoro, che il suo non sarebbe più stato un volto di nessuna delle trasmissioni dell'azienda.

Se l'ipotesi Discovery non è ancora tramontata - anche perché secondo alcune indiscrezioni pare che la società sia solida e, soprattutto, disposta a sborsare anche ingaggi importanti -, è ufficialmente passata di moda quella di La7 dopo le dichiarazioni di Urbano Cairo. E la Rai? Il cast per 'Ballando con le Stelle' non è ancora definito, ma la stessa Barbara D'Urso ha dichiarato che quella non è mai stata un'ipotesi sondata. E allora? Di certo Lucio Presta, potentissimo agente della stessa conduttrice, difficilmente potrebbe farla rimanere a piedi per la prossima stagione. Più probabile, invece, che vengano vagliate attentamente le proposte per capire quale possa essere il progetto più adatto a una conduttrice dell'esperienza e della caratura di Barbara D'Urso

Che intanto si sta concedendo qualche giorno di vacanza al mare in compagnia anche della famiglia e della nipotina nata da poco.