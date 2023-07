Cosa farà Barbara D’Urso? Il mistero sulla prossima stagione televisiva

Cosa farà Barbara D'Urso nella prossima stagione televisiva? L'addio a Mediaset potrebbe arrivare ufficialmente prima del 31 dicembre, data di scadenza ufficiale del contratto che lega la conduttrice all'azienda di Cologno Monzese. Anche perché, è bene ricordarlo, molti programmi - come è stato per il suo Pomeriggio 5 - prendono il via a settembre. E quindi, non essendo lei contemplata nei palinsesti Mediaset, potrebbe rischiare di “perdere un giro”.

La decisione da parte dei vertici Mediaset – arrivata poco dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi - di imprimere una svolta diversa dal rinnovo ha colto la conduttrice decisamente impreparata - basti pensare che poco prima dell'arrivo della comunicazione ufficiale dell'azienda, aveva presieduto una riunione con parte del proprio staff per organizzare i suoi look in vista della prossima stagione televisiva -, che quindi è stata rapidamente costretta a ripensare al proprio futuro.

Un futuro che, essendo affidato a un agente plenipotenziario come Lucio Presta, difficilmente potrebbe vederla disoccupata. Anzitutto, Carmelita sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo teatrale 'Taxi a due piazze'. Più che un semplice nome, quello di Barbara D'Urso è diventato un marchio, che quindi potrebbe far gola a molti. Come La7 o Discovery, aziende che potrebbero accoglierla nei propri palinsesti. E la Rai? Quelle sulla sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ sarebbero voci prive di fondamento secondo la stessa conduttrice, che ha smentito ufficialmente nell’intervista rilasciata a Silvia Fumarola per La Repubblica. Nei palinsesti appena presentati a Napoli, il nome di Barbara D’Urso non è comparso. Potrebbe arrivare anche un colpo last minute, ma la Rai sembra un’ipotesi troppo tortuosa per ora. Difficilmente, comunque, una conduttrice di razza - che lo si voglia o no, i suoi programmi hanno per molti anni fatto registrare risultati altissimi in termini di audience e share - come lei potrà rimanere a lungo senza una telecamera accesa davanti. Probabile che torni in tv con un programma all'inizio del nuovo anno.

Intanto sui social network si sono moltiplicati coloro i quali sono "saliti sul carro" di Barbara D'Urso. Personaggi che difficilmente troveranno spazio in altri salotti televisivi e che si stanno affrettando a tessere elogi della conduttrice, del suo modo di lavorare e dei suoi programmi.