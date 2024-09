Che fine ha fatto Barbara d'Urso? Sarà a ‘Ballando con le stelle’ con la sua rivale

Barbara D’Urso torna in televisione. E anche decisamente a breve. Finalmente, visto che sono passati praticamente sette mesi dall’ultima apparizione in tv di quella che sino a un paio d’anni fa era la regina dei pomeriggi di milioni di italiani e che oggi invece sta lasciando tracce pubbliche di sè nelle stories sui social network e nelle iniziative di beneficenza. Le va dato atto, infatti, di essere una delle poche showgirl della tv italiana attuale a mettersi a disposizione di iniziative solidali dando visibilità a diverse associazioni.

Progetti solidali a parte, Barbara D’Urso sarebbe ancora alla ricerca di un progetto televisivo adeguato al suo rango, tanto dal punto di vista della reputazione quanto in considerazione della parte economica. Insomma a caccia di una ricollocazione dopo l’addio a Mediaset sì, ma senza svendere la propria professionalità ed esperienza.

Ecco quindi un ritorno per ora “a spot” per lei. Barbara D’Urso sarà infatti la “ballerina per una notte” nella seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle, quella che andrà in onda sabato 5 ottobre dalle 20.35 su Raiuno.

“Lei un po’ ci ha pensato e alla fine ha accettato” racconta la conduttrice Milly Carlucci, che dopo il “no” di Chiara Ferragni ha incassato invece il sì di Carmelita.

Carmelita che a ‘Ballando con le Stelle’ incontrerà la rivale di sempre - in tv, sui social, sulla stampa e anche in tribunale -, ovvero Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima anche in questa edizione farà infatti parte della giuria del talent show di ballo. Chissà se le due si affronteranno a colpi di frecciatine, visto anche che Barbara D’Urso prende lezioni di danza quasi quotidianamente da anni e se il dibattito fra le due protagoniste magari scivolerà su questioni che con il ballo hanno decisamente poco a che vedere. “Proprio il giorno in cui ho pilates” ha commentato Selvaggia Lucarelli su Instagram. Preparate i popcorn…