Chi è Anna Lou Castoldi, concorrente di ‘Ballando con le stelle’

Quest’anno ‘Ballando con le stelle’ partirà in anticipo rispetto alla consueta programmazione prevista per il mese di ottobre inoltrato. A distanza di una settimana dall’esordio della nuova edizione di “Tu sì que vales” – in onda su Canale 5 da sabato 21 settembre – Milly Carlucci farà scendere in pista il cast completo del suo show che durerà fino a pochi giorni prima di Natale. Tra rumors e indiscrezioni varie, si è completato l’elenco dei 12 vip pronti a mettersi in gioco (o in ballo, forse è più adatto).

Ecco chi ci sarà: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Proprio quest’ultima è stata l’ultima presenza annunciata nel programma di Rai 1. Assente la vociferata Barbara D’Urso, per i prossimi mesi ancora lontana dal piccolo schermo.

Anna Lou Castoldi nel cast di “Ballando con le stelle”

Ultima ad essere svelata come membro del cast, Anna Lou Castoldi è figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza è nata il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera, oggi ha 23 anni, ed è un volto del programma dopo la precedente partecipazione dei genitori. Asia Argento è stata nel cast di “Ballando con le stelle” nella sedicesima edizione, del 2016, mentre il padre Morgan ha gareggiato nel 2021. Giovanissima, per Anna Lou è il debutto in un programma tv (ad esclusione di interviste). Attrice e dj, ha raccontato di essere appassionata di pittura e scrittura. Si è anche iscritta all’Accademia delle Belle Arti, facoltà dove studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia e Scrittura Creativa. Il suo debutto al cinema è stato per il film “Incompresa”, diretto da sua madre Asia. Ai tempi aveva solo 13 anni. Successivamente, quando aveva 19 anni, ha interpretato il ruolo di Aurora nella serie Netflix “Baby”. In merito a quell’esperienza ha dichiarato: “Ero sicura che non mi avrebbero presa. Vedevo ragazze molto più belle di me e molto più sicure. Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l'esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale”. Quel suo esordio è stato il punto di partenza per mettersi in gioco in prima persona. “Non voglio limitarmi, voglio fare più esperienze possibili, sentirmi libera di prendere la forma dell'acqua. Ci sono i lati positivi e negativi in tutti i lavori, mamma mi ha sempre lasciato tanta libertà, si fida di me. Qualsiasi scelta faccia sa che alla fine c'è sempre un ragionamento dietro” ha raccontato. Ma non c’è solo l’arte o la recitazione nella vita della giovane Anna Lou. Lei stessa ha raccontato di aver fatto diversi tipi di lavori nella sua vita, dalla consegna delle pizze alla cameriera, persino la manovale e aiutante nei traslochi. Dopo aver fatto parte di “Baby”, si è impegnata a mantenersi da sola: “Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mia madre mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita”. Col tempo è diventata anche una apprezzata Dj.

La sfera privata di Anna Lou

Invece, per quanto riguarda la sua vita privata, Anna Lou ha rivelato di essere serenamente fidanzata: “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove”. Con onestà e trasparenza, ha anche voluto parlare di se stessa e dei periodi difficili vissuti, proprio per dare messaggi importanti a chi la segue. Via social, ha raccontato di aver conosciuto la depressione: “Non sapevo neanche come chiamarla, perché definirla depressione clinicamente è un termine troppo generico visto che ne esistono molte forme. Ci tenevo a dimostrare a chi mi segue di non aver paura di mostrarsi quando è in difficoltà. Ci stiamo dimenticando di essere veri”. Proprio in un periodo legato al sentirsi se stessi e veri, in prima persona, ha deciso di prendere una distanza anche dai social e da tutte le informazioni e notizie dalle quali veniamo ‘bombardati’. E ha spiegato: “Mi sono presa un vecchio Nokia, ci ho salvato i dieci contatti fondamentali e sono tornata a vivere in prima persona. Dei momenti senza social li consiglio a chiunque, perché alla lunga creano dissociazione”. Parlando del rapporto con i suoi genitori – Asia Argento e Morgan – Anna Lou ha sottolineato di aver capito di essere cresciuta in una famiglia unica ma di apprezzare la riservatezza: “Tutte lo sono a loro modo, solo che la mia è un po’ più conosciuta e molti si aspettano che abbia uno stile di vita diverso dai miei coetanei, ma non è così. Ci ho sempre tenuto molto alla privacy. Se esco con i miei genitori ci riconoscono, quando sono da sola è molto raro”.

Con chi ballerà Anna Lou Castoldi e gli abbinamenti Vip/Maestro

A incuriosire il pubblico, oltre al cast, è anche l’abbinamento Maestro/Vip scelto dalla produzione. Spesso si creano legami e rapporti profondi (e possono nascere persino incomprensioni) e deve nascere un rapporto di fiducia e sostegno reciproco.

Ecco con chi si esibirà e ballerà ogni partecipazione a “Ballando con le stelle” 2024: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Alain Friedman e Giada Lini, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Tommaso Marini e Sophia Berto, I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palali ed Erica Martinelli. In giuria, nessun cambiamento. Confermati per l’ennesimo anno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Saranno loro a dover valutare e giudicare i Vip in gara e assegnare i discussi punti, da 0 a 10, con la possibilità di tesoretti, ripescaggi, bonus e malus, come avviene ormai, puntualmente, in ogni edizione di “Ballando con le stelle”. Prima puntata al via, come già anticipato, sabato 28 settembre, in prima serata, su Rai 1.