Andrea Bocelli stasera in tv: programma, ospiti e dove seguire il concerto evento

Andrea Bocelli torna protagonista in prima serata su Canale 5 con la seconda parte del concerto evento "Andrea Bocelli 30 - The Celebration", che sarà trasmesso giovedì 18 dicembre alle 21.20. Lo spettacolo celebra i trent'anni di carriera del celebre tenore toscano, con una serata ricca di musica, ospiti internazionali e momenti emozionanti.

Registrato nel suggestivo Teatro del Silenzio a Lajatico, il concerto è stato diviso in due parti per la trasmissione televisiva: la prima parte andata in onda l'11 dicembre scorso e seguita da 2.492.000 spettatori con uno share del 16,44%.

‘Andrea Bocelli 30 - The Celebration’: 30 anni di carriera

Il programma si è svolto nel corso di tre serate evento a luglio 2024, che sono state condensate in uno speciale musicale presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. A condurre la serata è Michelle Hunziker, pronta a guidare gli spettatori in un racconto che ripercorre la carriera di Bocelli, la sue vicende personali e gli obiettivi raggiunti negli anni, attraverso interviste agli ospiti che hanno partecipato alla grande festa.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della serata, il pubblico potrà assistere alle performance di artisti di fama mondiale, provenienti da divesi ambiti musicali (e non solo). Andrea Bocelli dividerà il palco con Tiziano Ferro, Josè Carreras, Laura Pausini, Lang Lang, Will Smith, Eros Ramazzotti, Russell Crowe, Sofia Carson, Aida Garifullina, Sofia Vergara, Franco Vassallo, Mariam Battistelli e David Foster. Non mancheranno momenti emozionanti con i figli del tenore, Matteo e Virginia, che hanno già incantato il pubblico nella prima parte dello show con duetti in brani come Hallelujah e Fall On Me. Questa volta, Virginia tornerà con nuove interpretazioni, mentre Matteo continuerà a mostrare il suo talento emergente. Virginia, che ha già emozionato gli spettatori alle ATP Finals prima della sfida tra Sinner e Fritz, salirà sul palco per nuovi duetti con il padre.

Matteo e Virginia Bocelli

Virginia Bocelli, nata nel 2012 dal matrimonio tra Andrea Bocelli e Veronica Berti, ha dimostrato un talento precoce per la musica. Anche Matteo, il figlio secondogenito di Andrea, ha già mostrato grande attitudine artistica e una presenza scenica notevole. Durante il concerto, Matteo ha duettato con il padre in brani come Fall On Me, regalando al pubblico un’interpretazione intensa e coinvolgente.

Il Teatro del Silenzio

La suggestiva cornice del Teatro del Silenzio rappresenta una location unica nel suo genere. Situato tra le colline di Lajatico, questo anfiteatro naturale è stato creato dall’architetto Alberto Bartalini e dal Maestro Bocelli. Per gran parte dell’anno, il teatro rimane in armonioso silenzio con il paesaggio circostante, per poi animarsi in poche, selezionate occasioni con eventi musicali e culturali di fama internazionale. Nel 2025, il Teatro del Silenzio festeggerà il suo ventesimo anniversario con tre date già annunciate: 22, 24 e 26 luglio.

Dove vedere e rivedere "Andrea Bocelli 30 - The Celebration"

La prima parte del concerto ha già regalato grandi emozioni, con Bocelli che si è esibito in classici della musica italiana come 'O sole mio, Te voglio bene assaje e Vivo per lei, affiancato da ospiti del calibro di Elisa, Ed Sheeran, Zucchero Fornaciari e Shania Twain. Anche la seconda serata promette di essere altrettanto memorabile, con un mix di grandi voci, musica lirica e star internazionali.

A partire dalle ore 21.30 gli spettatori potranno seguire "Andrea Bocelli 30 - The Celebration" in diretta su Canale 5 o in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove resterà disponibile on demand fino all’8 gennaio 2025. Chi ha perso la prima parte può recuperarla sempre su Mediaset Infinity, dove è già caricata per la visione.

Uno sguardo al futuro

Andrea Bocelli guarda già al futuro, con nuovi appuntamenti nel 2025 al Teatro del Silenzio. Le date del 22, 24 e 26 luglio celebreranno i vent’anni della rassegna nella sua suggestiva location toscana. La serata del 24 luglio sarà dedicata a Matteo Bocelli, il figlio del tenore, con uno speciale tributo musicale.