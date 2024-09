Michelle Hunziker conduttrice dell’Eurovision 2025 in Svizzera? “Immediatamente”

Michelle Hunziker conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2025? Anzi, host come si dice in ambito internazionale. Più che una fantasia, questa idea sarebbe una speranza per mezza Europa. E non perché altri host non sarebbero in grado di ricoprire questo ruolo, ma perché ad oggi Michelle Hunziker è la showgirl che maggiormente incarna lo spirito europeo. Italiana ormai d’adozione, infatti, non ha mai rinnegato le proprie origini svizzere. Tanto da condurre anche diversi show televisivi proprio nella Confederazione Elvetica.

Le sue qualità da conduttrice e showgirl sono indiscusse e indiscutibili, tanto che nel corso degli anni la sua è diventata una presenza irrinunciabile per il mondo televisivo italiano. E anche per quello internazionale, anche in virtù della sua conoscenza delle lingue straniere. Un plus espressamente richiesto a chi vuole diventare conduttore dell’Eurovision.

Da martedì 13 a sabato 17 maggio 2025 l’attenzione di gran parte dell’Europa musicale pop convoglierà su Basilea, città svizzera che si è aggiudicata il diritto di ospitare l’Eurovision Song Contest 2025. Per chiunque si troverà a ricoprire la qualifica di host sarà un’occasione unica. “Lo farei immediatamente” è il commento di Michelle Hunziker. E chissà che possa essere veramente lei ad annunciare chi succederà allo svizzero Nemo nell’albo d’oro dei vincitori di questa manifestazione.