Simon e Garfunkel a pranzo insieme dopo il lungo silenzio. Quel chiarimento tra le lacrime

Roma, 11 novembre 2024 – Un semplice pranzo, a volte, può bastare per sanare anni di rancori. E riavvicinare. Paul Simon e Art Garfunkel, il celebre duo “Simon e Garfunkel” che ha segnato gli anni ’60 con brani indimenticabili come The Sound of Silence e Mrs. Robinson e come non ricordare la splendida Bridge Over Troubled Water, si sono dati recentemente appuntamento per un pranzo, è stato il primo incontro dopo molti anni. A raccontarlo è lo stesso Garfunkel: "Conservo il ricordo di quel pranzo da due settimane”, ha confidato Art in un’intervista al Sunday Times svelando dettagli commoventi di quel momento. “L’incontro è stato molto caloroso e meraviglioso - ha aggiunto il musicista -. Ci sono state lacrime. A un certo punto stavo piangendo perché sentivo di averlo ferito”.

L’ultima esibizione

È passato più di un decennio da quando Paul Simon e Art Garfunkel si sono esibiti assieme nel 2010 all’American Film Institute di Los Angeles per una serata tributo al regista Mike Nichols, il regista di Il Laureato, di cui avevano composto la colonna sonora e che nel 1967 li aveva lanciati come superstar della musica. Dal quel momento non si sono più esibiti insieme, all’origine della rottura ci sarebbero state divergenze artistiche. E anche parole che hanno aperto ferite. Ma non solo, anche la salute si è messa di traverso. In “una vecchia intervista” Art aveva rilasciato commenti che avevano ferito Paul. Ora la rottura fra i due sembra essere finalmente rimarginata. "Quando Simon mi ha detto quanto lo avevo ferito, ho pianto” ha confessato Garfunkel, senza specificare quale intervista Simon intendesse. “Forse all’epoca volevo scuotere l’immagine perfetta di Simon & Garfunkel - ha aggiunto - Sono stato sciocco!”.

Cresciuti insieme nel Queens

La storia di Simon & Garfunkel, nata tra le strade del Queens e culminata in sette Grammy e album leggendari con oltre 100 milioni di dischi venduti. Le divergenze li avevano portati a separarsi nel 1970, e sebbene da allora ci siano state sporadiche riunioni, il loro percorso musicale insieme si è interrotto definitivamente con quel tour annullato nel 2010. Si erano pero' già allontanati dopo l'uscita nel 1970 di Bridge Over Troubled Water. Allo scioglimento iniziale erano seguite varie occasionali esibizioni, come per il leggendario Concerto a Central Park nel 1981, senza però che il duo riuscisse mai a ricostruire la magia iniziale. "Spero che un giorno, prima che moriamo, riusciremo a far pace. Ma senza fretta", le parole di Paul nel 2001.

Pace fatta

L'incontro della riappacificazione è arrivato due settimane fa, a fine ottobre 2024. "Volevo scusarmi prima che sia troppo tardi. Ora penso che tra noi ci sia di nuovo un clima meraviglioso. Ma se ci penso mi viene di nuovo da piangere. Sento ancora il calore del suo abbraccio", ha detto Garfunkel, 83 anni compiuti il 5 novembre, al tabloid. Non è ancora chiaro se questa ritrovata armonia porterà ad una reunion e potremo prima o poi rivedere i due musicisti di nuovo sul palco insieme.

Reunion in vista?

Paul Simon, che di recente ha affrontato una significativa perdita dell’udito all’orecchio sinistro, ha confessato di sentirsi “ottimista” riguardo a un eventuale ritorno dal vivo. Dopo la separazione, l'82enne Simon ha continuato a comporre: il suo ultimo album, Sette Salmi, uscito l'anno scorso, è una sorta di testamento musicale.

Anche Art aveva avuto problemi di salute (nel 2010 una parziale paralisi alle corde vocali). E' però tornato recentemente in sala di registrazione per il nuovo album Father and Son firmato al figlio Art Jr. "Hanno avuto i loro alti e bassi ma dopo l'incontro papà era felice", ha detto il giovane Garfunkel a proposito del disgelo con Paul: Mi ha chiamato per dirmi che Paul è come un fratello, che è la sua famiglia". Un pranzo, dunque, che potrebbe aver aperto la strada a una riconciliazione duratura e forse, chissà, a un ultimo capitolo insieme per uno dei duo più iconici della storia della musica.