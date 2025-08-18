Mattotti, incanto sul New Yorker

Non è la prima volta che accade, eppure c’è sempre un’intima soddisfazione, nel vedere un italiano apprezzato e riconosciuto ai massimi livelli nel suo campo. L’artista Lorenzo Mattotti firma nuovamente una delle copertine più prestigiose del mondo editoriale, quella del New Yorker. La sua illustrazione, intitolata Summer Rays: The Art of Wandering, è stata creata per il numero del 18 agosto della rivista che da poco ha compiuto un secolo di vita. Non si tratta di una semplice illustrazione, ma di una pittura che vibra di vita e di mistero, un’ode alla natura e al viaggio interiore, un manifesto visivo del genio inconfondibile dell’artista bresciano, 71 anni.

L’immagine ci accoglie con una vertigine cromatica. Due figure, due escursionisti, si stagliano contro un sentiero che si snoda in una salita quasi onirica. Non è un sentiero di terra battuta, ma un torrente di colori fluidi: gialli dorati, arancioni incandescenti, rossi profondi si fondono in un’unica onda che sale verso la luce, verso un orizzonte nascosto. È una strada dipinta, un percorso che si fa metafora. Le pennellate sono dense, materiche, quasi palpabili, e conferiscono all’insieme una tridimensionalità sorprendente. Il verde scuro della vegetazione circostante, con i suoi anfratti e le sue ombre, fa da contrasto a questo fiume di luce, creando una tensione visiva che cattura l’occhio e lo guida lungo il percorso. A proposito dell’opera l’artista ha dichiarato: "Nella mia famiglia, tutti amano fare escursioni di una settimana. Io no, ma ho cercato di catturare quell’esperienza con la mia immaginazione".

Questo lavoro riassume l’essenza di Mattotti, che da decenni esplora i confini tra fumetto, illustrazione e pittura. La sua cifra stilistica è unica: un uso audace e non convenzionale del colore, una linea espressiva che a volte si fa morbida e sinuosa, altre volte nervosa e tagliente. Del resto, l’influenza di Lorenzo Mattotti sul mondo del fumetto e dell’illustrazione è innegabile. È un artista a tutto tondo, che dopo gli esordi nel fumetto, si è cimentato anche nella regia, con il lungometraggio d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019) dal romanzo di Buzzati.

Nella copertina per The New Yorker, Mattotti mantiene intatta la sua capacità di narrare una storia con una singola immagine. Chi sono questi due viandanti? Dove stanno andando? La risposta non è importante. Ciò che conta è il viaggio, l’ascesa, la fatica e la meraviglia che si leggono nei loro piccoli gesti e nell’immensità del paesaggio che li circonda. In un mondo sempre più frenetico, dove la montagna è spesso ridotta a un selfie o a un’esperienza estrema, l’opera di Mattotti ci riporta alla dimensione più intima e spirituale del cammino. Ci ricorda che la natura non è solo uno sfondo, ma un’entità viva e pulsante che si muove e cambia con noi. Un invito alla riflessione e all’esplorazione, sia dei paesaggi esterni che di quelli interiori.