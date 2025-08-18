Gaza, media: “Hamas ha accettato la nuova proposta per il cessate il fuoco”

Gaza City, 18 agosto 2025 – Hamas ha accettato una nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza. Lo riferiscono Afp, Al Jazeera e Reuters, citando una fonte del gruppo palestinese. "Hamas ha fornito la sua risposta ai mediatori, confermando che insieme alle fazioni ha accettato la nuova proposta di cessate il fuoco senza richiedere alcuna modifica", hanno dichiarato le fonti citate in maniera anonima. Un'altra fonte palestinese vicina ai negoziati ha dichiarato che i mediatori "dovrebbero annunciare il raggiungimento di un accordo e fissare una data per la ripresa dei colloqui". La fonte ha aggiunto che "i mediatori hanno fornito ad Hamas e alle fazioni garanzie per l'attuazione dell'accordo, insieme all'impegno a riprendere i colloqui per cercare una soluzione permanente".

Un altro funzionario palestinese stamattina aveva riferito che i mediatori avevano proposto una tregua iniziale di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due fasi. Dichiarazioni che troverebbero conferma in quanto riferito da una fonte della Jihad Islamica, secondo cui il piano prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni "durante i quali 10 ostaggi israeliani sarebbero stati rilasciati vivi, insieme a diversi corpi". Secondo la stessa fonte, "i prigionieri rimanenti sarebbero stati rilasciati in una seconda fase, con negoziati immediati a seguire per un accordo più ampio" per una fine definitiva della guerra "con garanzie internazionali", ha aggiunto la fonte.

Palestinesi in attesa della distribuzione di cibo nel campo profughi di Nuseirat (Ansa)

Cosa prevede la proposta di cessate il fuoco

La proposta include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, oltre a un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra dovrebbero iniziare con dopo lo stop ai raid e alle azioni militari nella Striscia.

Israele: “Negozia perché ha paura dell’invasione di Gaza City”

Hamas è disposta a discutere, per la prima volta da settimane, un accordo per il rilascio degli ostaggi "solo per la paura che intendiamo seriamente conquistare Gaza City". Lo ha affermato il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, secondo quanto riporta Times of Israel. Katz, parlando con alti ufficiali delle Idf durante una visita alla divisione di Gaza con il premier Benjamin Netanyahu e il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, ha affermato che la conquista di Gaza City "porterà alla sconfitta di Hamas".

L’offensiva su Gaza decisa dal governo ha avuto il via libera dall’esercito israeliano nei giorni scorsi. Ieri, in tutto Israele, si è tenuto uno sciopero generale con manifestazioni per chiedere la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi.