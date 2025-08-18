Ciuccio per adulti: dopo la Cina è boom in Brasile. Tra i follower anche Neymar

Rio de Janeiro (Brasile), 18 agosto 2025 – La moda del ‘ciuccio per adulti’ si è diffusa ormai anche in Brasile. Nata in Cina come metodo per combattere lo stress e l’ansia, questa tendenza ha già moltissimi seguaci nel paese sudamericano e ha coinvolto anche personaggi di fama internazionale come il celebre calciatore Neymar. Ciò che sta facendo scalpore in terra brasiliana è proprio l’esplosione di questa mania in un momento storico dove regna l’acceso dibattito riguardante il fenomeno dell’adultizzazione dei minori, utilizzata come modalità per monetizzare online.

Il ciuccio per adulti

Esplosa poco dopo la moda dei ‘baby reborn’, bambole particolarmente realistiche raffiguranti neonati, la mania del ciuccio per adulti sta accendendo anche una discussione riguardo la sua funzione e l’influenza che può avere sui comportamenti e sulla salute. Incluso nell’ambito di un fenomeno definito dagli psicologi come “infantilizzazione degli adulti”, l’utilizzo di questo ciuccio nasconde significati molto più intricati nonostante possa sembrare all’apparenza una semplice frivolezza.

“L'uso del ciuccio da parte di giovani e adulti è un esempio di come il corpo e la mente cerchino rapidi meccanismi di autoregolazione di fronte al sovraccarico emotivo. È un ritorno simbolico all'infanzia, quando la suzione rappresentava sicurezza e calma” ha dichiarato al quotidiano O Globo la psicologa brasiliana Mariane Pires Marchetti. Nelle sue parole al giornale la dottoressa ha preferito soffermarsi sulla funzione terapeutica della “chupeta”, nata come arma contro lo stress, l’ansia e il burnout.

I motivi del successo

Molti adulti, come detto, usano il ciuccio come valvola di sfogo soprattutto in situazioni di ansia e stress o in caso di disturbi riconosciuti, per via della sua capacità di ridurre la tensione e favorire il benessere. Per gli psicologi questa azione consiste in una “regressione simbolica”, un ritorno a comportamenti infantili bizzarri che forniscono temporaneamente un sollievo. Non c’è, tuttavia, soltanto l’aspetto psicologico dietro a tutto questo, ma anche un mero significato pratico: molti hanno dichiarato di usare la ‘chupeta’ per smettere di fumare sfruttando la sensazione orale che ricorda quella di una sigaretta.

I rischi

Nono sono comunque da sottovalutare gli aspetti negativi di questo nuovo antistress, che può avere spiacevoli conseguenze per la salute orale dell’individuo. Tra i problemi più comuni figurano il morso aperto, provocato dalla formazione di uno spazio sui denti anteriori, la deglutizione infantile, vista la possibilità che rimanga alterata la postura della lingua, il dolore mandibolare, con conseguente difficoltà nella masticazione, e addirittura l’ulcerazione della mucosa orale. Se utilizzato durante il sonno il ciuccio può anche esporre l’individuo a un rischio di soffocamento o di crisi respiratoria. Bisogna quindi prestare molta attenzione, visto che all’effetto calmante dell’oggetto vengono associati anche i suddetti rischi.