La sfida al cinema dello Straniero. A Venezia dopo Visconti tocca a Ozon

La solitudine e la "dolce indifferenza del mondo", così come raccontate da Albert Camus nel suo romanzo Lo straniero (Gallimard, 1942), restano ancora una delle sfide più difficili per il cinema internazionale. Fra i tre libri francesi più letti al mondo insieme a Il piccolo principe e Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, Lo straniero è un testo filosofico, esistenzialista – anche se il suo autore non si definiva tale – che a ottantatré anni dalla sua pubblicazione resta ancora uno degli adattamenti più complessi, forse impossibili, dal libro allo schermo. Dopo i tentativi fallimentari di Jean Renoir e Ingmar Bergman, con Camus ancora in vita – lo scrittore sarebbe scomparso il 4 gennaio del ’60, a 47 anni –, fu solo Luchino Visconti nel 1967 a riuscire a tradurre per il cinema la storia de Lo straniero, anche se qualcosa nel senso dell’opera non riuscì mai a prendere forma, facendo del film uno dei meno riusciti del regista.

Presentato alla 28ª Mostra del cinema di Venezia, quella della giuria presieduta da Alberto Moravia e del Leone d’oro a Bella di giorno di Luis Buñuel, ottenne un’accoglienza piuttosto fredda. A renderla un’opera "invisibile" fu anche il progressivo disinteresse di Visconti stesso, costretto dalla vedova di Camus, Francine Faure, ad attenersi fedelmente al testo del romanzo. Una trasposizione tuttavia (e Visconti lo sapeva bene), non è mai un trasferimento meccanico e automatico delle parole sulle immagini. E nemmeno Marcello Mastroianni, nel ruolo del protagonista Meursault, fu sufficiente a salvare il destino dell’opera.

Appare quindi adesso tanto interessante quanto insolito che all’82ª Mostra del cinema di Venezia, cinquantotto anni dopo Visconti, un altro regista sia in concorso per il Leone d’oro con lo stesso soggetto di Camus. Non un regista qualsiasi, peraltro francese come lo scrittore, elemento da non sottovalutare. Si tratta di François Ozon, alla sua quarta partecipazione alla Mostra dopo CinquePerDue - Frammenti di vita amorosa (2004), Potiche - La bella statuina (2010) e Franz (2016). Di questa nuova versione di Ozon non è trapelato quasi nulla, in attesa del debutto a Lido. Si sa soltanto che è stata girata in Marocco lo scorso aprile, in bianco e nero, e che il ruolo principale è affidato alla giovanissima promessa del cinema francese Benjamin Voisin che per Ozon ha già recitato in Estate ’85 (2020).

Dalla sinossi ufficiale Lo straniero di Ozon resta fedele all’ambientazione del libro, ad Algeri alla fine degli anni Trenta, e al nucleo della trama, ovvero il distacco esistenziale di Meursault, incapace di provare tristezza per la morte della madre o pentimento per l’omicidio che commette poco dopo, venendo trascinato in un lungo processo che conduce alla sua esecuzione. È difficile prevedere come un regista come Ozon – che ha sempre messo in scena con forza estetizzante le emozioni e le pulsioni umane e che nei suoi film è spesso satirico, tagliente, a volte grottesco – possa aver affrontato un testo come Lo straniero e i suoi temi universali della solitudine e dell’assurdo. Certo è che la sceneggiatura è scritta interamente di suo pugno e potrebbe riservare sorprese.

"Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so", il celebre incipit: in una storia in cui il protagonista è tragicamente tanto indifferente alla vita quanto alla morte ed è Meursault stesso straniero ed estraneo a tutto, lontano e distante, Ozon potrebbe aver costruito una metafora del presente, un adattamento in cui la natura filosofica del romanzo possa farsi spazio anche attraverso un linguaggio diverso, che da Camus prenda solo ispirazione. Lo si scoprirà a Venezia (al via il 27), dove Lo straniero troverà i suoi nuovi giudici, pronti ad acclamarlo o farlo a pezzi, tenendo sempre a mente le parole con cui termina il romanzo: "Perché tutto sia consumato, perché io sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi accolgano con grida d’odio".