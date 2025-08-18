Lunedì 18 Agosto 2025

Calendario scolastico 2025/2026, tutte le date regione per regione

Ecco il calendario scolastico 2025/2026

Ecco il calendario scolastico 2025/2026

Roma, 18 agosto 2025 – Ferragosto è archiviato e il countdown è iniziato. Rima a parte, manca meno di un mese al ritorno a scuola ed è tempo di sapere innanzitutto quando bambini e ragazzi italiani dovranno tornare sui banchi, prima di pensare a festività e vacanze dell’anno scolastico 2025/2026.

Come è noto, il calendario varia regione per regione: i primi a partire sono – come da tradizione – gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano; chiudono le regioni del Sud Italia. Vediamo nel dettaglio.

Il calendario scolastico 2025/2026 regione per regione (in ordine alfabetico)

  • Abruzzo: 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026 
  • Basilicata: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026 
  • Calabria: 16 settembre 2025 – 8 giugno 2026 
  • Campania: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026 
  • Emilia-Romagna: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026 
  • Friuli-Venezia Giulia: 11 settembre 2025 – 9 giugno 2026 
  • Lazio: 15 settembre 2025 - 8 giugno 2026 
  • Liguria: 15 settembre 2025 – 11 giugno 2026 
  • Lombardia: 12 settembre 2025 – 8 giugno 2026 
  • Marche: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026 
  • Molise: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026 
  • Piemonte: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026 
  • Puglia: 16 settembre 2025 – 9 giugno 2026 
  • Sardegna: 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026 
  • Sicilia: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026 
  • Toscana: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026 
  • Umbria: 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026 
  • Valle d'Aosta: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026
  • Veneto: 10 settembre 2025 – 6 giugno 2026 
  • Provincia autonoma di Trento: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026
  • Provincia autonoma di Bolzano: 8 settembre 2025 - 16 giugno 2026

Piccola nota per i più piccoli: le attività delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno 2026. 

Il calendario delle vacanze di Natale

  • Abruzzo: 22 dicembre – 6 gennaio
  • Basilicata: 22 dicembre – 6 gennaio
  • Calabria: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Campania: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Emilia-Romagna: 24 dicembre – 6 gennaio
  • Friuli-Venezia Giulia: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Lazio: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Liguria: 22 dicembre – 6 gennaio
  • Lombardia: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Marche: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Molise: 22 dicembre – 6 gennaio 
  • Piemonte: 22 dicembre – 6 gennaio 
  • Puglia: 22 dicembre – 6 gennaio
  • Sardegna: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Sicilia: 23 dicembre – 7 gennaio 
  • Toscana: 24 dicembre – 6 gennaio
  • Umbria: 22 dicembre – 6 gennaio 
  • Valle d'Aosta: 23 dicembre – 6 gennaio
  • Veneto: 23 dicembre – 6 gennaio 
  • Provincia autonoma di Trento: 22 dicembre – 6 gennaio
  • Provincia autonoma di Bolzano: 24 dicembre – 6 gennaio

Le vacanze di Pasqua saranno per tutti dal 2 al 7 aprile, ad eccezione della Liguria (dove finiranno un giorno prima, il 6) e la Provincia di Trento che allunga le vacanze un giorno in più, fino all’8 aprile. 

