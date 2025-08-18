Calendario scolastico 2025/2026, tutte le date regione per regione

Roma, 18 agosto 2025 – Ferragosto è archiviato e il countdown è iniziato. Rima a parte, manca meno di un mese al ritorno a scuola ed è tempo di sapere innanzitutto quando bambini e ragazzi italiani dovranno tornare sui banchi, prima di pensare a festività e vacanze dell’anno scolastico 2025/2026.

Come è noto, il calendario varia regione per regione: i primi a partire sono – come da tradizione – gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano; chiudono le regioni del Sud Italia. Vediamo nel dettaglio.

Il calendario scolastico 2025/2026 regione per regione (in ordine alfabetico)

Abruzzo: 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026

15 settembre 2025 - 9 giugno 2026 Basilicata : 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026

: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026 Calabria : 16 settembre 2025 – 8 giugno 2026

: 16 settembre 2025 – 8 giugno 2026 Campania: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

15 settembre 2025 – 6 giugno 2026 Emilia-Romagna : 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026 Friuli-Venezia Giulia : 11 settembre 2025 – 9 giugno 2026

: 11 settembre 2025 – 9 giugno 2026 Lazio : 15 settembre 2025 - 8 giugno 2026

: 15 settembre 2025 - 8 giugno 2026 Liguria: 15 settembre 2025 – 11 giugno 2026

15 settembre 2025 – 11 giugno 2026 Lombardia : 12 settembre 2025 – 8 giugno 2026

: 12 settembre 2025 – 8 giugno 2026 Marche: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

15 settembre 2025 – 6 giugno 2026 Molise : 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026 Piemonte : 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026

: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026 Puglia : 16 settembre 2025 – 9 giugno 2026

: 16 settembre 2025 – 9 giugno 2026 Sardegna : 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026

: 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026 Sicilia : 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026 Toscana : 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026

: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026 Umbria : 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026

: 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026 Valle d'Aosta : 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026

: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026 Veneto : 10 settembre 2025 – 6 giugno 2026

: 10 settembre 2025 – 6 giugno 2026 Provincia autonoma di Trento : 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026

: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026 Provincia autonoma di Bolzano: 8 settembre 2025 - 16 giugno 2026

Piccola nota per i più piccoli: le attività delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno 2026.

Il calendario delle vacanze di Natale

Abruzzo: 22 dicembre – 6 gennaio

Basilicata: 22 dicembre – 6 gennaio

Calabria: 23 dicembre – 6 gennaio

Campania: 23 dicembre – 6 gennaio

Emilia-Romagna: 24 dicembre – 6 gennaio

Friuli-Venezia Giulia: 23 dicembre – 6 gennaio

Lazio: 23 dicembre – 6 gennaio

Liguria: 22 dicembre – 6 gennaio

Lombardia: 23 dicembre – 6 gennaio

Marche: 23 dicembre – 6 gennaio

Molise: 22 dicembre – 6 gennaio

Piemonte: 22 dicembre – 6 gennaio

Puglia: 22 dicembre – 6 gennaio

Sardegna: 23 dicembre – 6 gennaio

Sicilia: 23 dicembre – 7 gennaio

Toscana: 24 dicembre – 6 gennaio

Umbria: 22 dicembre – 6 gennaio

Valle d'Aosta: 23 dicembre – 6 gennaio

Veneto: 23 dicembre – 6 gennaio

Provincia autonoma di Trento: 22 dicembre – 6 gennaio

Provincia autonoma di Bolzano: 24 dicembre – 6 gennaio

Le vacanze di Pasqua saranno per tutti dal 2 al 7 aprile, ad eccezione della Liguria (dove finiranno un giorno prima, il 6) e la Provincia di Trento che allunga le vacanze un giorno in più, fino all’8 aprile.