Calendario scolastico 2025/2026, tutte le date regione per regione

Roma, 18 agosto 2025 – Ferragosto è archiviato e il countdown è iniziato. Rima a parte, manca meno di un mese al ritorno a scuola ed è tempo di sapere innanzitutto quando bambini e ragazzi italiani dovranno tornare sui banchi, prima di pensare a festività e vacanze dell’anno scolastico 2025/2026.
Come è noto, il calendario varia regione per regione: i primi a partire sono – come da tradizione – gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano; chiudono le regioni del Sud Italia. Vediamo nel dettaglio.
Il calendario scolastico 2025/2026 regione per regione (in ordine alfabetico)
- Abruzzo: 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026
- Basilicata: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026
- Calabria: 16 settembre 2025 – 8 giugno 2026
- Campania: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026
- Emilia-Romagna: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026
- Friuli-Venezia Giulia: 11 settembre 2025 – 9 giugno 2026
- Lazio: 15 settembre 2025 - 8 giugno 2026
- Liguria: 15 settembre 2025 – 11 giugno 2026
- Lombardia: 12 settembre 2025 – 8 giugno 2026
- Marche: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026
- Molise: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026
- Piemonte: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026
- Puglia: 16 settembre 2025 – 9 giugno 2026
- Sardegna: 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026
- Sicilia: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026
- Toscana: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026
- Umbria: 15 settembre 2025 - 9 giugno 2026
- Valle d'Aosta: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026
- Veneto: 10 settembre 2025 – 6 giugno 2026
- Provincia autonoma di Trento: 10 settembre 2025 – 10 giugno 2026
- Provincia autonoma di Bolzano: 8 settembre 2025 - 16 giugno 2026
Piccola nota per i più piccoli: le attività delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno 2026.
Il calendario delle vacanze di Natale
- Abruzzo: 22 dicembre – 6 gennaio
- Basilicata: 22 dicembre – 6 gennaio
- Calabria: 23 dicembre – 6 gennaio
- Campania: 23 dicembre – 6 gennaio
- Emilia-Romagna: 24 dicembre – 6 gennaio
- Friuli-Venezia Giulia: 23 dicembre – 6 gennaio
- Lazio: 23 dicembre – 6 gennaio
- Liguria: 22 dicembre – 6 gennaio
- Lombardia: 23 dicembre – 6 gennaio
- Marche: 23 dicembre – 6 gennaio
- Molise: 22 dicembre – 6 gennaio
- Piemonte: 22 dicembre – 6 gennaio
- Puglia: 22 dicembre – 6 gennaio
- Sardegna: 23 dicembre – 6 gennaio
- Sicilia: 23 dicembre – 7 gennaio
- Toscana: 24 dicembre – 6 gennaio
- Umbria: 22 dicembre – 6 gennaio
- Valle d'Aosta: 23 dicembre – 6 gennaio
- Veneto: 23 dicembre – 6 gennaio
- Provincia autonoma di Trento: 22 dicembre – 6 gennaio
- Provincia autonoma di Bolzano: 24 dicembre – 6 gennaio
Le vacanze di Pasqua saranno per tutti dal 2 al 7 aprile, ad eccezione della Liguria (dove finiranno un giorno prima, il 6) e la Provincia di Trento che allunga le vacanze un giorno in più, fino all’8 aprile.