Agnese Pini
MagazineDa Pasolini e Fellini a “Priscilla“: addio Terence Stamp
18 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Da Pasolini e Fellini a “Priscilla“: addio Terence Stamp

Attore dalla carriera lunga oltre sei decenni, dalla presenza scenica magnetica, unica, fuori dal tempo, Terence Stamp, una delle figure più enigmatiche, intense e anticonformiste del cinema britannico e internazionale, è morto ieri a 87 anni. Con la sua scomparsa si chiude un’epoca: quella di un cinema europeo e mondiale che cercava negli attori non solo interpreti, ma portatori di un’aura, di un mistero, di un’idea.

La sua filmografia è sterminata. Ha collaborato con registi del calibro di William Wyler (era il maniaco del Collezionista, 1965, Palma d’Oro come miglior attore a Cannes), poi con Steven Soderbergh, George Lucas, Oliver Stone, Joan Schlesinger, Ken Loach, Stephen Frears. In Italia è stato diretto da Pasolini (Teorema, 1968) e da Fellini (l’episodio Toby Dammit di Tre passi nel delirio, ’68), e ha affiancato Monica Vitti in Modesty Blaise di Joseph Losey.

Nel ’78 passa al kolossal, nei panni del malvagio Generale Zod nel Superman di Richard Donne con Christopher Reeve. Nel 1994, a 56 anni, è protagonista di una delle sue prove più celebrate: Bernadette, drag queen ironica e malinconica in Priscilla - La regina del deserto di Stephan Elliott.

