Al fianco di Kiev la Ue allargata si gioca il futuro

Roma, 18 agosto 2025 – Si fa presto a dire Europa: neppure quella geografica è del tutto certa. Quella politica, poi, si chiama Ue, molto unita non è, ma sulla vicenda Ucraina non si può dire che fino ad ora abbia fatto una cattiva figura nonostante sia uno zibaldone cacofonico a 27 voci. Se Kiev è ancora in piedi, sarà certo merito degli aiuti americani, ma lo è altrettanto di quelli europei, militari e politici. Adesso siamo alla stretta finale, decisiva, difficile, perché la diplomazia è spesso più complessa della guerra. Il fatto che ci sia stato un vertice senza Bruxelles, ha fornito lo spunto ai catastrofisti per un definitivo funerale della Comunità, "esclusa dal tavolo dei Grandi".

Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky

Cosa normale, invece, visto che Grandi non siamo e probabilmente non saremo mai, almeno quanto Usa e Russia. Che comunque le si giudichi rientrano con la Cina nel novero delle super potenze. L’Europa non lo è. Ciò non significa che domani non possa giocare in questo scenario bellico un ruolo importante. Anzi, fin da oggi, quando si siederà nello Studio Ovale con Trump in forma allargata e rafforzata con Londra e Oslo al fianco di Zelensky.

Probabilmente la sua, la nostra, non sarà la voce decisiva. Ma non sarà neppure una presenza muta. Se come giustamente pretende il leader ucraino una trattativa deve cominciare dallo stato attuale sul terreno; se in qualche modo ne usciranno confini diversi da quelli di partenza; se insomma si arriverà a un congelamento del conflitto o ad una pace vera e propria, per difendere i nuovi confini, l’Europa deve essere il principale protagonista. Su questo hanno insistito ieri von der Leyen e i Volenterosi in una chiave di alleanza solida e strategica Usa-Ue-Ucraina. Tre "U" che devono restare compatte ognuna con il suo ruolo. Anche quello di comprimari sarà importante. Se esisteremo per Kiev, continueremo a esistere per noi stessi. E non sarà un dettaglio, a guerra finita.