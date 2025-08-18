Ucraina news, Trump: “Zelensky può mettere fine alla guerra”. Donbass, Crimea e no alla Nato, le richieste di Putin. Oggi il presidente ucraino e i leader europei a Washington

Roma, 18 agosto 2025 - "Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, o continuare a combattere", ha scritto su Truth il presidente Donald Trump a poche ore dall'incontro con il leader di Kiev e quelli europei per discutere delle richieste di Mosca per il cessate il fuoco. Il tycoon dovrà convincere il presidente ucraino a rinunciare al Donbass e alla riconquista della Crimea: "Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!", ha concluso il presidente americano che oggi incontrerà anche la premier italiana Giorgia Meloni assieme agli altri leader europei.

Il programma: bilaterale tra Trump e Zelensky alle 13.15 (le 19.15 in Italia). Alle 14.15 (le 20.15 in Italia), Trump saluterà i leader europei e foto di famiglia. Alle 15 (le 21 in Italia) previsto l'incontro multilaterale.

Ma Zelensky non sembra disposto a chinare il capo alle richieste di Vladimir Putin: "Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile. E la pace deve essere duratura. Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea e a parte del nostro Oriente – parte del Donbass – e Putin la usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette "garanzie di sicurezza" nel 1994, ma non funzionarono.E in risposta all'invito di Trump: "Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo efficacemente la sicurezza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America, con i nostri amici europei, costringerà la Russia a una vera pace".

