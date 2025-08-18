Roma, 18 agosto 2025 – È il giorno più lungo, quello dell’abbraccio dei milioni di telespettatori che per decine di anni hanno seguito, amato, atteso Pippo Baudo ogni sera come uno di famiglia, incollati davanti alla tv. Dopo il tributo di familiari e amici stretti ieri alla camera ardente privata allestita al Campus policlinico di Roma, dov’è morto sabato 16 agosto a 89 anni, stamattina alle 10 l’apertura al pubblico della camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista.

Un tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i familiari del presentatore. Due i giorni di apertura (oggi dalle 10 alle 20 e domani dalle 9 alle 12), in considerazione dell’eccezionale flusso di visitatori che, si prevede, vorranno rendere omaggio a uno dei padri della tv italiana, un’icona di stile e talento, personaggio mai divisivo e sempre pronto ad aiutare i tanti artisti che gli devono molto e che non hanno mancato in questi giorni di tributargli un commosso addio.

I funerali si terranno nella sua amata Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella, dove il giovane Pippo tante volte aveva servito messa come chierichetto.

