Di recente la Foundation for Environmental Education, Ong danese, ha assegnato le Bandiere Blu 2023 per l’Italia, premiando le spiagge migliori che si distinguono per la qualità del mare e dei servizi. La Sicilia è all’ottava posizione con 11 località (in una classifica guidata dalla Liguria, con 34 riconoscimenti). Per l’ente nordeuropeo, tra le spiagge più belle della Sicilia – e più attrezzate – figurano: - Alì Terme (Messina) - Roccalumera (Messina) - Furci Siculo (Messina) - Santa Teresa di Riva (Messina) - Lipari (Messina) - Tusa (Messina) - Menfi (Agrigento) - Modica (Ragusa) - Ispica (Ragusa) - Pozzallo (Ragusa) - Ragusa Ecco qualche approfondimento su alcune di queste e altre spiagge più belle della Sicilia, da conoscere e apprezzare anche per la storia, la cultura e le tradizioni, oltre che per lo spettacolo naturale che regalano.

Mondello

È un gioiello a poco più di dieci chilometri dal centro del capoluogo siciliano, una ventina di minuti in auto. Mondello è una baia di sabbia candida e fine, distesa su un golfo mozzafiato, cinta da due promontori che sono inoltre riserve naturali: Monte Pellegrino (per il poeta Johann Wolfgang Goethe il più bello del mondo, nel suo genere, con il santuario di Santa Rosalia sulla sommità) e Monte Gallo (con la vicina Isola delle Femmine).

San Vito Lo Capo

Una delle spiagge e delle località più amate della Sicilia occidentale è situata in provincia di Trapani, ma poco distante anche da Palermo. È caratterizzata da una lingua di sabbia bianca bagnata da acque dalle molteplici sfumature turchesi incastonata nella macchia mediterranea. Sono stupendi anche i dintorni: da visitare Scopello, la Riserva dello Zingaro e Màcari (a cui è legata l’omonima miniserie televisiva di successo).

Riserva di Vendicari

Secondo il quotidiano britannico ‘The Guardian’ una delle cinque spiagge più belle della Sicilia e dell’Italia intera è quella di Calamosche, nella Riserva naturale di Vendicari. Siamo nella zona sud-orientale dell’isola, in provincia di Siracusa. Per raggiungerla bisogna fare un lungo tratto a piedi, ma ne vale decisamente la pena.

Agrigento

Le spiagge di sabbia bianca e fine di questa provincia – culla della Valle dei Templi e delle tracce dell’antica Akragas – sono molto adatte a famiglie con bambini. Si estendono per molti chilometri, dalla millenaria Marina di Licata a Punta Bianca fino a San Leone, cuore della mondanità estiva. Qui c’è anche la particolare Scala dei Turchi, un costone di roccia calcarea dal candore lunare, a picco sul mare.

Ragusa

A sud-est della Sicilia, oltre agli splendidi borghi di Modica, Ispica e Scicli e Noto, gemma del Barocco italiano, si trovano alcune spiagge meravigliose come quelle di Sampieri, Punta Secca, Scoglitti, Marina di Modica, che in tanti ricorderanno come paesaggio e sfondo di molti episodi del ‘Commissario Montalbano’, dagli omonimi romanzi di Andrea Camilleri.

Isole Eolie

Tra vulcani sempre attivi, fitta vegetazione e musei archeologici a cielo aperto, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano, Salina e Lipari sono dei piccoli paradisi aspri e selvaggi, con tratti di natura ancora incontaminata, che, a seconda dei posti scelti, offrono totale relax anti-stress o sprazzi di vivacità mondana, in uno scenario lussureggiante lambito da acque meravigliose.

Isole Pelagie

L’arcipelago noto anche come “i Caraibi d’Europa” – il punto più meridionale dell’Italia – comprende 5 isole e isolotti. Lampedusa, nell’estremo sud, e Linosa, poco più a nord, sono le uniche due abitate, situate a metà tra le coste sicule e quelle africane. Ci sono anche l’Isola dei Conigli (non solo tra le più belle spiagge di Sicilia, ma anche tra le dieci migliori al mondo secondo TripAdvisor 2023), Lampione e lo Scoglio di Sacramento. Molte delle spiagge possono essere raggiunte solo tramite escursioni in barca. Il mare cristallino si presta anche a immersioni e snorkeling.

Isole Egadi

Favignana – la maggiore, con oltre 30 chilometri di costa in cui spiccano, solo per citarne alcune, Cala Grande, Cala Azzurra, Cala Rossa – Marettimo e Levanzo costituiscono la riserva marina più grande d’Europa, tra fondali trasparenti, scogliere ripide, arenili di sabbia bianca, cave di tufo abbandonate, terrazze rocciose.