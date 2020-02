© Riproduzione riservata

Febbraio è il mese perfetto per la settimana bianca:, giornate che si allungano e piste un po’ più libere per. Scopriamo 3 mete per la settimana bianca lastminute, per fare una vacanza sulla nevetroppo.Una delle mete migliori per laè sicuramente Andalo. La località trentina è un ottimo compromesso tra, con moltissime strutture alberghiere a 3 e 4 stelle, 33 km di piste (con difficoltà che variano dal livello principiante a piste nere difficili) servite da, un grande Snowpark e due anelli per lo sci di fondo.Il comprensorio sciistico di Andalo si trova nell’altopiano dellae fa parte delle Dolomiti del Brenta. La meta è perfetta anche per chi vuole prenotare una, bambini compresi, con molte strutture offrono anche il servizio baby sitter per i più piccoli e numerose scuole di sci di ottimo livello.È una delle mete meno pubblicizzate della Valle d’Aosta ma non per questo meno bella e divertente. Ideale per chi non ama passare la settimana bianca nel caos emeno affollati, questa località sciistica offre ai turistie ristoranti a prezzi più bassi della media regionale. Le piste di Pila sonoe organizzate per le attività sportive invernali,compreso e il paese offre anche un buonserale e un collegamento diretto in funivia con Aosta.Chi preferisce gli Appennini per prenotare la settimana bianca può puntare su Pescasseroli, in Abruzzo. Con irispetto alle zone più rinomate ma con 20 km di piste da sci adatte ad ogni livello di difficoltà, la località sciistica situata nell’, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, è la meta ideale per una. Numerose strutture alberghiere, inoltre, offrono promozioni per famiglie e studenti, richiamando un numero elevato di giovani sciatori.Ultimo, ma non meno importante, a Pescasseroli si possono trovarecon cucina tipica regionale, con ottimi prezzi e vini di qualità.