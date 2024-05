Marcus & Martinus, chi sono i gemelli dell’Eurovision

Gemelli nel segno del destino, verrebbe da dire citando la sigla di un noto - almeno per molti Millennial - cartone animato. Marcus & Martinus sono il duo che rappresenta la Svezia all'Eurovision.

Eppure Marcus e Martinus Gunnarsen, nati entrambi il 21 febbraio 2002 da Gerd Anne e Kjell-Erik - la famiglia è composta anche dalla sorella minore Emma, cantante e artista a propria volta -, non sono svedesi. L'origine dei gemelli Gunnarsen, come suggerisce peraltro il loro cognome, è infatti norvegese. Marcus&Martinus, noti anche come M&M, portano sul palco della Malmo Arena il brano 'Unforgettabile'. Filo conduttore della vita dei gemelli è da sempre la musica. Basti pensare che a soli dieci anni hanno partecipato all'undicesima edizione del Melodi Grand Prix Junior a Oslo, vincendo il concorso. Dall 2015 al 2019 il duo ha pubblicato tre album in studio, nel 2019 un ep. In totale, compreso 'Unforgettable', sono 18 i singoli pubblicati.

Alla musica Marcus&Martinus hanno affiancato due film al cinema, entrambi nel 2017, e due serie tv, una nel 2016 e l'altra nel 2017.

La Svezia si affida a questo duo per cercare di ripetere l’impresa che nel 2023 è riuscita a compiere Loreen, cantante che ha vinto l’Eurovision Song Contest di Liverpool con il brano ‘Tattoo’. Può succedere? Difficile che i due gemelli riescano a vincere questa edizione.