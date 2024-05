Windows95man all’Eurovision: chi è e perché si chiama così

Windows95man rappresenta la Finlandia sul palco della Malmo Arena dell'Eurovision Song Contest 2024. Ma chi è Windows95man e perché si chiama così?

Windows95man si chiama in realtà Teemu Keisteri. L'artista, dj e ballerino 39enne ha creato diversi personaggi "da palco". Nel 2008 'Ukkeli', ovvero 'Vecchio', e poi Windows95man. Che quest'anno ha partecipato insieme a Henri Piispanen alla finale dell'Uuden Musiikin Kilpailu con la canzone 'No rules!'. La canzone che porta sul palco dell’Eurovision 2024. Il suo nome d'arte deriva dalla diffusione del sistema operativo Windows 95, un sistema operativo diventato nel giro di poco tempo un vero cult per moltissimi utenti del mondo informatico.

Windows95man in quel festival però non ha stravinto, anzi. E' arrivato all'ultimo posto nelle votazioni della giuria, ma primo nella classifica generale grazie al televoto. E da qui ecco che si sono spalancate le porte dell'Eurovision Song Contest 2024. Due gli ep pubblicati da Windows95man: 'Yaksa Yaksa' nel 2019 ed 'Epic tax party' nel 2021. L'unico singolo è proprio 'No rules!'.

Il sup outfit è decisamente particolare: t-shirt con il logo dell'ormai inutilizzato sistema operativo e hotpants di jeans. E i suoi dj set sono pieni di successi di musica techno e dance europea degli anni Novanta: un vero personaggio da conoscere e apprezzare.