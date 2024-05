Isaak all’Eurovision: chi è e cosa ricorda la sua canzone

Isaak è il portacolori della Germania all'Eurovision Song Contest 2024 e per la prima volta da diverse edizioni i teutonici schierano alla rassegna musicale europea un artista totalmente pop. Niente rock, niente metal, quindi. Nessuna sonorità aggressiva, anzi.

Il brano che Isaak porterà sul palco della Malmo Arena - l'Eurovision Song Contest 2024 si svolge dal 7 all'11 maggio nella città di Malmo in Svezia - è molto pop e ricorda in diverse parti le atmosfere di una canzone già sentita. E non una poco nota, anzi: 'Eye of the tiger' dei Survivor. Che, per inciso, è la colonna sonora del film cult 'Rocky'.

Chi è Isaak? Il cantante di 'Always on the run' - questo è il suo brano per l'Eurovision 2024 - ha 29 anni ed è nato in Germania da padre tedesco e madre islandese. 'Always on the run' è il dodicesimo singolo della carriera di Isaak Guderian, vero nome di Isaak. Il cantante è in attività dal 2020 e ancora non ha pubblicato alcun disco.

Una particolarità: nel 2011, a soli 16 anni, ha partecipato alla seconda edizione della versione tedesca di X Factor entrando nel talent show nella categoria 'Ragazzi 16-24' grazie a un'interpretazione di 'Wonderwall' degli Oasis particolarmente convincente. Nel 2021 ha poi partecipato e vinto il reality 'Show your talent'.

Su Instagram Isaak ha circa 26.300 follower e quasi in tutti i post compare insieme alla fidata chitarra, che per lui rappresenta una sorta di coperta di Linus.