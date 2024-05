Re Carlo, salta l’incontro padre-figlio. Ecco perché non vedrà Harry

Roma, 8 maggio 2024 – Salta il tanto atteso incontro padre-figlio previsto per oggi. Harry non vedrà re Carlo e – secondo le medesime fonti – neanche il fratello William durante il suo soggiorno a Londra per il 10° anniversario degli Invictus Games. Lo ha dichiarato un portavoce del duca di Sussex secondo cui “la fitta agenda di appuntamenti del monarca non avrebbe permesso un incontro fra i due”. Re Carlo, effettivamente, è tornato da poco in pista dopo la diagnosi e l’annuncio pubblico di un cancro non ben precisato. “Il duca ovviamente è a conoscenza degli impegni del padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto”, ha affermato il portavoce della Royal Family.

Re Carlo e il principe Harry (Ansa)

Proprio l’altro ieri il sovrano aveva festeggiato il primo anniversario dalla sua incoronazione, avvenuta il 6 maggio 2023 all’Abbazia di Westminster, che ha coinciso quest’anno con il ritorno del sovrano agli appuntamenti pubblici di rappresentanza.

Il mancato incontro tra padre e figlio potrebbe riaccendere ipotesi e speculazioni sui rapporti all’interno della famiglia reale? Non è da sottovalutare. Anche se il riavvicinamento di questi mesi fa pensare che qualche passo avanti sia stato fatto dopo le forti tensioni esplose per le rivelazioni contenute nell'autobiografia del principe dal titolo 'Spare’, volume dal successo editoriale planetario, e nella docuserie di Netflix sui Sussex, riguardanti tra l'altro la rottura coi Windsor del 2020 e il successivo trasferimento di Harry con la moglie Meghan negli Usa.