Sebastian Milano. Un omaggio prezioso alla femminilità

In onore della femminilità. Questa l’aspirazione delle calzature di Sebastian Milano, marchio di prestigio assoluto, con una storia che nasce negli anni Settanta e che ora l’estro del direttore creativo Dori Hazan sta riattualizzando a tutta contemporaneità. Merito dell’entusiasmo di Angelica Fagioli, Brand Director di Sebastian Milano che mercoledì ha presentato la collezione di calzature donna per l’estate 2024 nello show room milanese di via Paleocapa, dando prova di eccellenza e di perfetta manifattura. "La mia famiglia – dice Angelica Fagioli, 33 anni, uno in meno di Dori – ha acquisito Sebastian Milano dal 2018 al 100% e ora lo sta rilanciando puntando tutto sul Made in Italy della nostra fabbrica a Parma. Questa collezione segna la nostra nuova era, con la nuova direzione creativa e i progetti di sviluppo. Abbiamo due manovie in azienda e 25 lavoratori esperti".

Tutto è cominciato dal lavoro di un piccolo artigiano che negli anni Settanta realizzava calzature a mano per le signore di Milano. Poi sono passate diverse proprietà fino alla famiglia Fagioli che crede molto nel rilancio internazionale. C’è una superba edizione limitata di 99 pezzi col tacco 10 da gran sera, con tempeste di strass a motivo di fiore ispirata a Grace Jones e allo Studio 54. Nuovi anche gli intrecci di catene metalliche in bagno in oro o argento e i sandali coi fiocchi da red carpet. "Siamo già da Level a Dubai e da Steffl a Vienna, da Printemps a Parigi e in Italia da Cuccuini e in Rinascente" continua Angelica che ha chiamato Renzo Lusetti alla presidenza di Sabastian Milano.

Eva Desiderio