Scarpe, la nuova collezione autunno inverno

Roma, 11 settembre 2023 – Con l'arrivo della stagione autunno-inverno 2023/2024, è giunto il momento di dare un'occhiata ai modelli di scarpe più trendy per uomo e donna e aggiornare con un po’ di sano shopping il proprio armadio. Quali sono, dunque, i prodotti che non possono mancare nella nostra collezione? Vediamo insieme qualche spunto per tutte le occasioni, sia per lui sia per lei.

Le scarpe da uomo per la stagione autunno/inverno 2023/2024

- Stivali chelsea in pelle: un must-have per ogni guardaroba maschile. Caratterizzati da una silhouette senza tempo, sono un prodotto estremamente versatile e dunque adattabile a qualunque look, dai più glamour ai più casual.

- Sneakers dalla suola spessa: un altro grande classico, queste scarpe sportive disponibili in un’infinità di colori sono perfette soprattutto per chi è alla ricerca di un look dal sapore urban.

- Scarpe brogue: questo modello, caratterizzato da alcune perforazioni decorative, è l’opzione giusta per i contesti più formali, come per esempio l’ufficio, ma anche per chi in generale è alla ricerca di stile ed eleganza.

- Stivali da escursionismo rivisitati: sono numerosi i brand, anche di alta gamma, che hanno rimesso mano di recente a questo pesante modello di scarpa aggiungendole dettagli moderni e materiali di alta qualità, creando così un elemento di stile adatto non solo alle passeggiate in alta quota ma anche alla vita quotidiana in giro per la città.

- Mocassini in velluto: il mocassino, prodotto forse non per tutti, è adatto soprattutto a chi ricerca un prodotto in grado di spiccare in mezzo alla folla in occasioni conviviali particolarmente chic. Visto e considerato il calo delle temperature, sarà evidentemente necessario prediligere calzature in velluto o in altri materiali più pesanti in grado di proteggere il piede dalle intemperie.

Le scarpe da donna per la stagione autunno/inverno 2023/2024

- Stivali sopra il ginocchio: si tratta di una calzatura imprescindibile per l'autunno e l'inverno per tutte le donne che vogliano mettere in mostra il loro lato più sensuale e, perché no, provocante. Possono essere abbinati a gonne, vestiti o pantaloni.

- Stivaletti western: gli stivaletti ispirati allo stile western saranno uno dei must di questa stagione. Con tacco spesso e dettagli in pelle scamosciata o stampa serpente, aggiungono un tocco di spirito selvaggio a qualunque outfit. Attenzione soltanto a non esagerare con gli altri elementi del look e a non rischiare l’"effetto cavallerizza”.

- Sneakers chunky: sono scarpe comode e alla moda, perfette per le giornate in cui si è alla ricerca un look casual. Questo tipo di calzatura è probabilmente più adatta ad una giovane ragazza piuttosto che ad una donna “agé”, ma questo è soltanto un semplice consiglio.

- Mocassini con fibbia: I mocassini con fibbia sono un modello di scarpe elegante e sofisticato per le donne. Si tratta di un tipo di scarpa molto versatile e adatta a diverse occasioni, da una giornata di lavoro in ufficio a un aperitivo serale tra amici.

- Décolleté con tacco spesso: sono scarpe adeguate soprattutto per le occasioni più formali. Molto più comode rispetto alle scarpe con tacco a spillo, sono indicate per lunghe giornate di lavoro o eventi di gala serali.