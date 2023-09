La creatività è giovane alle sfilate di Milano

Milano, 8 settembre 2023 – Sotto il segno della creatività. E come sempre dei valori della bellezza e della qualità della moda italiana e dei rappresentanti delle griffe più importanti a livello internazionale. Si accendono così i riflettori, dal 19 al 25 settembre, per la Milano Fashion Week Women’s Collection con ben 176 appuntamenti in totale di cui 67 sfilate (2 doppie), 62 fisiche e 5 digitali concentrate l’ultimo giorno, 72 presentazione di cui 4 su appuntamento e 33 eventi. Un programma fittissimo per la cui realizzazione la Camera Nazionale della Moda Italiana ha potuto contare ancora una volta sul supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia e del Comune di Milano. Il calendario prestigioso e fittissimo è stato presentato ieri a Palazzo Marino dal presidente di CNMI Carlo Capasa con Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico del Comune di Milano, con deleghe a Moda e Design e il presidente di ICE Matteo Zoppas.

Per la prima volta in calendario sfilate, Avavav, Chiara Boni La petite robe, Karoline Vitto supported by Dolce&Gabbana, Rave Review, The Attico e Tom Ford. Ritorna in calendario il brand Aigner. Fra gli eventi più attesi il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa di Gucci, quello di Peter Hawkings per Tom Ford e Simone Bellotti al timone stilistico di Bally. Il 20 settembre si terrà l’evento di lancio della collezione Moncler x Pharrell Williams. Debutto tra le presentazioni per i brand Cavia, Crosa Milano, Dennj, Fiorucci, Florania, Flower Mountain, Inan Studio, Jacob Cohen by Matthew Adams Dolan, Mach & Mach, Premiata.

E ancora, la collaborazione di Max&Co con Sofia Sanchez De Betak Chufy, ’Souvenir of Life’, di Weekend Max Mara con ’Phantasie’ by Arthur Arbesser, di Marina Rinaldi con Mary Katrantzou. Poi alcune celebrazioni di anniversari: i 70 anni dei Fratelli Rossetti, i 40 anni di Moschino e i 10 anni di Genny sotto la direzione creativa di Sara Cavazza Facchini. In apertura dell’evento il 19 settembre alle 10, il ’Breast Cancer Fashion Show, sfilata di sensibilizzazione sul tema del cancro al seno. Ci sarà anche l’inaugurazione del Fashion Hub di CNMI a Palazzo Giureconsulti. Durante la serata sarà svelato il vincitore del Camera Buyer Award, iniziativa nata dalla collaborazione tra CNMI e Camera Buyer Italia. Chiusura domenica 24 con l’evento CNMI Sustainable Fashion Awards realizzato in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite e il Comune di Milano.

"La creatività è l’anima pulsante di un ricco calendario di appuntamenti che conferma la vitalità del nostro sistema e il ruolo di Milano nello scenario internazionale – afferma Capasa –. Sfilate, presentazioni ed eventi raccontano storie e valori del mondo contemporaneo, proiettano visioni del futuro, creano immagine e cultura, coniugano heritage e innovazione, riuniscono maestri e giovani autori, abbattono i confini, generano business. Il calendario della Milano Fashion Week riflette tutta la complessità e la ricchezza del nostro settore, rappresentati anche nel Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana e dalle storie dei CNMI Sustainable Fashion Awards al Teatro alla Scala".

Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma in cui trovare anche ogni info su presentazioni ed eventi.