Chi è Sara Barbieri: con Fabrizio Corona un amore fuori dagli schemi. Ora è mamma di Thiago

Milano, 21 dicembre 2024 – Influencer e neo mamma: Sara Barbieri è il nome che da qualche anno accompagna Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, in una delle fasi più stabili della sua vita. Modella di successo, classe 2000, Sara ha dato alla luce il loro primo figlio, Thiago, oggi 21 dicembre 2024. La coppia, nonostante i 26 anni di differenza d'età, condivide un legame profondo, come dimostrano i tre anni di relazione e la nascita di Thiago.

Chi è Sara Barbieri?

Nata a Firenze, 24 anni, Sara Barbieri è una modella affermata che ha lavorato per brand prestigiosi di abbigliamento, lusso e gioielli, come Dolce & Gabbana e Miu Miu. Il suo volto è apparso in campagne pubblicitarie internazionali. Sul suo profilo Instagram, seguito da 120 mila follower, Sara racconta tra splendide foto patinate e di backstage la sua vita, la sua gravidanza e anche vecchi ricordi che la ritraggono da piccola insieme al papà. Ha una sorella e attualmente, vive a Milano con Fabrizio Corona e Carlos Maria, il figlio 22enne che lui ha avuto dalla precedente relazione con Nina Moric.

La storia d’amore con Fabrizio Corona

La relazione tra Sara e Fabrizio inizia nel 2021. Nonostante una breve crisi, i due hanno saputo ritrovare l’equilibrio e consolidare il loro rapporto. Corona, che si è spesso espresso pubblicamente sul significato profondo di questo amore, ha definito Sara “la donna più importante della sua vita”, raccontando come la loro intesa sia nata fin dai primi giorni: “Dopo tre giorni che uscivamo siamo andati a vivere insieme”, ha dichiarato in un’intervista.

Il successo internazionale

Sara collabora con agenzie di moda di rilievo internazionale, tra cui Woman Direct Milano e Marilyn Agency Paris. La sua carriera, cominciata in giovane età, l’ha portata a sfilare e posare per importanti case di moda e a lavorare in diverse città del mondo. Proprio in questo ambiente avrebbe incontrato Corona, segnando l’inizio di una storia intensa e passionale.

L’attesa di Thiago e la nuova famiglia

La notizia della gravidanza era stata annunciata dalla coppia al settimanale Chi, Fabrizio in quel momento aveva espresso il desiderio di avere una bambina. Nonostante la sorpresa iniziale da parte di alcuni membri della famiglia di Sara, la nascita del piccolo Thiago ha portato gioia e serenità. Anche Carlos Maria, il primogenito di Corona nato nel 2002, si è detto entusiasta del ruolo di fratello maggiore.

La vita privata sotto i riflettori

Durante il periodo di lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus, il nome di Sara Barbieri era balzato agli onori della cronaca per via del rapper Salmo, che aveva pubblicato alcune storie della modella (con cui presumibilmente ha trascorso il periodo della quarantena) in casa sua. L’incontro con Fabrizio ha segnato una svolta importante nella sua vita.

Un amore fuori dagli schemi

Nonostante le critiche legate alla differenza d’età e alle passate turbolenze nella vita di Corona, Sara Barbieri ha dimostrato di essere una figura forte e indipendente. A Belve intervistato da Francesca Fagnani, Corona ha definito Sara la persona più importante della sua vita: "Lei è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male". Dopo una breve separazione, durata poco più di un mese all’inizio dell’anno, i due si sono riavvicinati e ora sono diventati genitori. Il miglior lieto fine per una storia d’amore.