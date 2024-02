Chi vince Sanremo 2024? Cambiano le quote dei bookmaker: chi sale e chi scende dal podio

Sanremo, 8 febbraio 2024 – Grande attesa per la classifica della terza serata, il televoto sarà decisivo per delineare la linea di partenza verso il rush finale. Mentre fan e case discografiche stanno facendo scongiuri e conteggi per capire quali saranno i nomi del podio, a Sanremo 2024 le scommesse volano in alto. Ecco come stanno cambiando i pronostici e le quote dei bookmaker.

Dopo le prime due serate, il toto-festival si è ribaltato. Prima di iniziare, Alessandra Amoroso era tra le favorite degli scommettitori. Poi c’è stata la votazione della sala stampa con la prima pole position, seguita dalla Top Five della seconda serata, quando a votare sono stati il pubblico da casa con il televoto e le radio. E ora i pronostici danno per super favoriti Annalisa, Angelina Mango e il rapper Geolier.

Dopo l’esibizione dei 30 cantanti in gara, la prima serata si è conclusa con la cinquina della sala stampa, che ha visto in vetta Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Poi la seconda serata ha ribaltato tutto. La classifica provvisoria dei primi 15 artisti ha premiato Geolier, al primo posto, Irama, Annalisa, Loredana Bertè e quinto Mahmood.

La classifica Sisal vede Annalisa scendere in terza posizione e lasciare il posto a Geolier, la cui vittoria è ora quotata a 3.50. Risale anche Irama, offerto a 9.00, che grazie al sostegno del pubblico nella classifica parziale di ieri sera – come gli esperti Sisal avevano previsto – si è posizionato secondo, divenendo uno dei candidati al podio.

Un posizionamento che al momento contende con Loredana Berté la cui quota vittoria è data a 7.50. La rocker, in gara con il brano ‘Pazza’, accenna a perdere consensi, che arrivano numerosi sia da parte della giuria popolare sia dalla tecnica: la Bertè rimane la principale favorita al Premio della Critica e del Premio Sala Stampa, la sua vittoria in entrambi i casi è data a 1.65.

La terza serata, però, vedrà esibirsi la grande promessa del Festival: Angelina Mango, stabile nei pronostici Sisal in prima posizione con quota 3.50.

Nella terza serata, saliranno sul palco alcuni nomi molto amati dal pubblico italiano, pronti a reclamare il proprio posto in classifica: tra i possibili vincitori rimonta Alessandra Amoroso, a quota 12.00 sempre su Sisal, seguita da Diodato e i Negramaro offerti a 20.00, come Mahmood che ieri sera si è posizionato al quinto posto.

Le quote di Geolier oscillano da 3.75 su Better a 4.50 di Gazzabet. Le lavagne di Snai e Sisal lo danno, rispettivamente, a 4.25 e 4.00 su Sisal. In continuo rialzo le puntate di Angelina Mango: a spingere in alto le scommesse è il brano in gara, ‘La noia’, ma anche l’emozione assicurata della serata delle cover: la 22enne canterà una canzone del padre, ‘La Rondine’. Angelina è stata a quota 3.00 su Gazzabet e Sisal, 3.50 su Better e 2.75 su Snai.

La possibile vittoria di Loredana Bertè è data a 7.50 su Snai, 8.00 su Better e 9.00 su Sisal e Gazzabet. La Bertè oscilla più o meno alle stesse valutazioni: 7.00 su Gazzabet, 7.50 su Snai e Sisal 8.00 su Better.

Ecco la classifica aggiornata con le quote Sisal: Geolier e Angelina Mango 3.50; Annalisa 4.50; Loredana Bertè 7.50; Irama 9.00; Alessandra Amoroso 12.00. Negramaro, Diodato e Mahmood sono dati a quota 20,00, Emma a 25.00, The Kolors e Il Volo a 33.00. Mr Rain, Dargen D'Amico, I Santi Francesi e Clara a 50.00. Fiorella Mannoia, Rose Villain e Big Mama a 66.00. Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Maninni, La Sad, Il Tre, Ghali, Gazzelle e Alfa a 100.00. Poche chance per Fred De Palma e BNKR44, entrambi dati a quota 300.00.