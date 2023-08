Salmo: “Ho un serio problema di salute, il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”

Salmo deve fermarsi: "Ho un serio problema alla gola, il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi". L'annuncio del rapper sardo su Instagram arriva all'indomani della rinuncia al concerto al Parco Gondar di Gallipoli, uno dei templi della musica estiva di tutto il sud Italia, proprio per problemi alla gola. La speranza dei fan è che lo stop di Salmo sia limitato a un numero circoscritto di concerti e che possano essere in ogni caso recuperati più avanti.

Un'estate decisamente movimentata per Salmo. Che prima si è trovato a fare i conti con un dissing quasi infinito con il collega campano Luché, una corsa al Pronto soccorso a Roma per un incidente con una porta di vetro e ora ecco i problemi di salute.

"Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi" ha scritto il rapper su Instagram.

“Ti aspettiamo a Follonica” hanno scritto alcuni fan a commento del post, ma Salmo dovrebbe esibirsi lì il 21 agosto e al momento la data sembra essere a rischio.