‘Sara – La donna nell’ombra’, perché il thriller italiano di Netflix sta conquistando tutti

Disponibile dal 3 giugno su Netflix, ‘Sara – La donna nell’ombra’ è diventata in pochi giorni, la terza serie italiana più vista sulla piattaforma e uno dei titoli più commentati. A sorpresa? Non tanto: è una storia che tiene incollati allo schermo, costruita come un orologio di precisione, con una messa in scena curata, una protagonista magnetica al centro di un cast azzeccato e con una regia capace di fondere il thriller classico con il racconto intimo. Il tutto in una cornice italiana originale, una Napoli cupa e mai caricaturale.

La donna nell’ombra, serie Netflix

La serie è ispirata ai romanzi ‘Le indagini di Sara’ di Maurizio de Giovanni ed è diretta da Carmine Elia, già regista de La porta rossa, che mette in campo una regia controllata. La sceneggiatura è firmata da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi: i dialoghi sono secchi, spesso ricchi di humour, mai didascalici. Sara si compone di sei episodi da circa 55 minuti, prodotti da Palomar per Netflix. Un formato ‘giusto’ per mantenere ritmo e tensione, senza dispersioni narrative. Ne esce un thriller che unisce l’azione alla riflessione, il noir alla cronaca, un racconto dell’Italia contemporanea, fatta di corruzione istituzionale e verità nascoste.

La trama

Sara Morozzi, ex agente dei servizi segreti, comincia a indagare sulla strana morte del figlio Giorgio. Quando scopre che l’incidente in cui è morto potrebbe nascondere qualcosa di più, decide di tornare in campo. Lo fa aiutata da una vecchia collega (Claudia Gerini) e da un ispettore di polizia messo in disparte (Flavio Furno), mentre cerca di proteggere Viola (Chiara Celotto), la compagna incinta di suo figlio. L’indagine si allarga rapidamente a una rete fatta di malaffare politico, operazioni coperte e interessi trasversali. Tra intercettazioni, fughe, sospetti e alleanze forzate, Sara combatte non solo per la verità, ma per se stessa.

Una Napoli inedita, tra ombre e cemento

A fare da sfondo alla vicenda c’è Napoli, ma non quella turistica o stereotipata. È una città di asfalto e palazzi, di notti umide e stanze spoglie, di ponti, zone periferiche e scorci che sembrano usciti da un film di spionaggio. Una Napoli credibile, viva, che accompagna i personaggi senza mai rubare loro la scena. È un elemento chiave della narrazione, quasi un personaggio invisibile che osserva e amplifica la tensione.

Il cast, una scelta vincente

Teresa Saponangelo è al centro della serie e ne regge il tono con naturalezza. Il suo volto consumato racconta una donna complicata, egoista, ferita, piena di silenzi, ma capace di slanci, intuizioni e azione. Una protagonista femminile potente ma non invincibile, vulnerabile ma mai vittima. Accanto a lei, una Claudia Gerini intensa nel ruolo dell'ex collega, mentre Flavio Furno dà vita a un poliziotto umano, ironico, combattuto tra regole e giustizia. Completano il cast Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano, Peppino Mazzotta, Giacono Giorgio, Antonio Gerardi e Massimo Popolizio, in grado di dare spessore ai loro personaggi. Il risultato è un gruppo di attori capaci di ‘abitare’ davvero la storia, con un’intesa palpabile.