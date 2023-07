Salmo in ospedale: “Ho rischiato di perdere un braccio”

Paura per il rapper Salmo, che è stato portato d'urgenza in ospedale. Lì, come ha raccontato lo stesso artista, è stato "ricucito". Cosa è successo? "Sto bene" ha poi spiegato ai fan su Instagram.

Quello che sappiamo arriva direttamente dal profilo social dello stesso Salmo, che ha raccontato di aver avuto un incidente con una porta a vetri. Il rapper sarebbe carambolato sino a colpirla e quindi poi da lì si sarebbe tagliato. Alcune schegge di vetro lo hanno poi ferito. Da qui la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso a Roma.

"Sto bene. Ho rischiato di perdere il braccio per una porta in vetro. Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del Pronto soccorso di Roma per avermi ricucito" ha scritto Salmo in una story su Instagram. Insomma tanta paura, e anche un discreto quantitativo di dolore, ma per fortuna nessuna altra conseguenza per l’artista sardo. Che ha lanciato poi un messaggio ai fan che lo stavano aspettando in Sicilia: "Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi".

L'estate di Salmo è particolarmente fitta di impegni: il suo tour lo sta portando in giro per l'Italia e questo stop inatteso rallenta un po' la sua corsa. Che in questa estate così calda gli ha portato anche in dote un dissing con il rapper campano Luchè.