Salmo risponde a Luchè e tira in ballo Damiano dei Maneskin

Salmo cita Luchè, che poi risponde dando il via al dissing musicale contro di lui, il quale risponde con un altro brano in cui denigra il rapper napoletano, che poi risponde rimandando la palla nel campo di quello sardo, il quale risponde di nuovo e cita Damiano dei Maneskin.

Questo è, in estrema sintesi, il dissing fra rapper che sta animando questo inizio di luglio. Dissing, ovvero una sorta di battaglia denigratoria fra due o più fazioni. In questo caso Luchè e Salmo. Due rapper molto noti, che se le stanno letteralmente cantando senza esclusione di rime. Perché l'aspetto più interessante di tutta questa vicenda è che la presa in giro dà vita di fatto a performance artistiche.

Ecco che ora arriva l'ultima, in ordine di tempo, risposta: quella di Salmo a Luché. "Questa è l'ultima volta che ti rispondo, verrai ricordato come uno dei più grandi stupidi della storia - esordisce Salmo - . Stai calmo o ti viene un infarto". Poi il performer sardo passa a contestare l'ormai famigerato messaggio vocale del 2019, nel quale lo stesso Salmo faceva i complimenti a Luchè per l'album 'Potere': "Non sei il mio rapper preferito, ti ho scambiato per un altro. Lo so, non ho rispettato i patti. Sai perché? Io non faccio i feat. con gli scarsi come te. Tutto rifatto con il silicone in faccia, sembra una Kardashian".

E poi ecco l'affondo nel quale coinvolge anche Damiano David, frontman dei Maneskin: "Tu puoi fare solo le mie cover con la gonna, Damianeskin". E poi cita di striscio anche un altro cantante, Luca Dirisio, di cui storpia il nome: "Vuoi fare il figo, ma sei Luca deriso che fa il rap. Sono d'accordo con tua moglie che ti ha chiesto il divorzio". Ma cosa c'entra Damiano David? In realtà ancora non è chiaro, pare che il suo commento "Ouch" alla "puntata" targata Luchè di questo dissing non abbia fatto piacere a Salmo.

Il rapper sardo risponde poi all'invito fatto dal collega napoletano di un incontro: "Tutto ok, bro? Dove sei, bro? Chiama, 1, 2 e 3, sono da te bro".

Che possa trattarsi di una mossa di marketing? Nel mondo della musica è tutto possibile. E non sarebbe neppure la prima volta. Basti pensare ai contrasti fra lo stesso Salmo e Fedez, culminati poi la collaborazione nel brano non certo indimenticabile ‘Viola’. Non stupirebbe, quindi, vedere fra qualche mese uscire un singolo o addirittura un intero album nato dalla collaborazione fra i due. Certo, i toni sono molto duri e spigolosi e un’intesa sembra per ora molto lontana. Ma chissà, la musica sa muover il sole ed altre stelle...