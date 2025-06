Stop ai diesel Euro 5 da ottobre: quali auto si fermano, dove e perché è esploso il caso

Roma, 11 giugno 2025 – Stop alle auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025. Una vera e propria burrasca sta per travolgere milioni di automobilisti del Nord Italia. Le nuove regole, infatti, non riguarderanno l’intero Stivale, ma solamente Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. In queste regioni, fino ad aprile 2026, i motori diesel Euro 5 subiranno una battuta d’arresto nei Comuni con più di 30mila abitanti. È quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2023, n.121 che regola la limitazione alla “circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5”. Un provvedimento preso per provare a contrastare l’inquinamento nelle regioni della Pianura Padana adottando queste nuove misure stringenti secondo le indicazioni di Bruxelles.

Il nuovo regolamento

Al momento la spada di Damocle pende sulla testa solo di alcune regioni d’Italia. A fermarsi saranno i Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Le nuove regole prevedono che le vetture a gasolio non possano circolare nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 fino ad aprile 2026. Tuttavia, gli orari specifici potrebbero variare leggermente da regione a regione. Ulteriori limitazioni entreranno in vigore nel 2026, quando lo stop sarà anticipato al 1° settembre e durerà fino a metà aprile 2027.

Quante vetture rischiano lo stop

Secondo quanto riporta l'Aci, al momento in Italia ci sono circa 3,7 milioni di auto diesel Euro 5, che rappresentano l'8,8% del totale delle auto in circolazione. In Piemonte i veicoli Euro 5 diesel sono 236mila, in Veneto superano le 340mila unità, in Lombardia sono 484mila e in Emilia-Romagna sono circa 270mila.

Come riconoscere la classe di appartenenza del veicolo

Sul Portale dell'Automobilista è possibile verificare la classe di appartenenza del proprio veicolo inserendo la targa e indicando la tipologia del veicolo. In alternativa, basta consultare i dati presenti sul libretto di circolazione.

Le sanzioni

In caso di mancato rispetto delle regole, cosa si rischia? Multe salate. Le sanzioni spaziano da 168 a 679 euro, a cui potrà aggiungersi la sospensione della patente da 15 a 30 giorni in caso di recidiva.

Lo scontro politico

Lo stop ai diesel Euro 5 è diventato un caso. Tanto che sul provvedimento non è ancora stata pronunciata l’ultima parola. Infatti, la misura potrebbe ancora essere bloccato in Parlamento. In queste ore si è scaldato lo scontro all'interno della maggioranza, dove le nuove regole stanno incontrando l’opposizione in particolare della Lega e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che vorrebbe rinviare le restrizioni con una modifica al decreto Infrastrutture.