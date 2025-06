Belen Rodriguez: “Mi sono fermata per la depressione. Sono single, vivrò un’estate da mamma”

Belen Rodriguez si racconta senza filtri. In una recente intervista al settimanale Chi ha dichiarato di essere “single e casta” per la prima volta dopo anni, e di desiderare un’estate dedicata ai suoi due figli e alla gioia di essere madre. Dopo un periodo di riflessioni sulla salute mentale, Belen parla di un momento di rinascita interiore: “Sono la somma di quello che ero e di quello che sono” dice, lasciando intendere una nuova consapevolezza personale.

Il ritorno dopo la depressione

La malattia che ha tenuto Belen lontana dai riflettori è stata la depressione. Tema delicato che affligge tante star, di cui la Rodriguez parla con trasparenza:

“Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino… Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici. Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa”

Ora Belen si dichiara pronta a tornare sulle scene, ma con un nuovo equilibrio e nuove esigenze: basta con quei ritmi frenetici che aveva a 20 anni. Si definisce una mamma presente, che evita l'effetto delle “girandole di relazioni” e punta a vivere incontri autentici, lontani dai social.

Vacanze relax con le amiche

Quanto alle vacanze estive, Belen Rodriguez dice:

“Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni”

La meta della showgirl argentina? Prima Capri, poi la Sardegna, “con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna”.

Single, ma non sola

Nel racconto di Belen emerge la volontà di ricostruire una vita “pulita”: niente avventure estive o flirt da copertina, ma giornate tranquille con i figli. Sul suo stato attuale, la Rodriguez smentisce le voci di ritorni di fiamma: il post Instagram in cui indossa una fede nuziale attribuibile a Stefano De Martino non allude a nulla:

“Sono sposata con me stessa. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata...”

Niente app di dating, però: