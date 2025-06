Roma, 11 giugno 2025 – Imposto il coprifuoco notturno a Los Angeles, mentre continua il pugno duro di Trump contro i manifestanti pro-migranti. Il tycoon raddoppia i soldati in città: non se ne andranno finché non "ci sarà la pace" in città, afferma. Intanto il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha annunciato che sono stati effettuati "decine di arresti" mentre diversi gruppi di manifestanti continuano a radunarsi nella zona designata per il coprifuoco. Trump: “Militari a Los Angeles finché non ci sarà pace”. Il presidente sostiene che i manifestanti a Los Angeles "sono pagati da qualcuno".

Ci sarebbero anche italiani tra i 9mila illegali spediti a Guantanamo, secondo la stampa Usa. "Non è la loro destinazione finale", specifica Washington senza però confermare la nazionalità dei prigionieri.

California, la Guardia Nazionale (Ansa)

