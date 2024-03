La Royal Family nel caos: cosa sta succedendo a Kate e Re Carlo III?

Il 2024 è iniziato male e sta proseguendo pure peggio per la Royal Family. Dopo la notizia di re Carlo III affetto da un cancro, che si sta curando – emerso in seguito a un’operazione alla prostata, a gennaio – e il misterioso intervento all’addome, sempre a gennaio, della principessa Catherine, in fase di difficile convalescenza, anche la regina Camilla sta dando qualche pensiero. La sovrana, infatti, si è presa qualche giorno per sé per una vacanza al mare, in solitaria, per recuperare le forze dopo l’ultimo periodo in cui i suoi impegni in rappresentanza della Corona erano pressoché raddoppiati, dovendo sostituire anche il marito, alle prese con le terapie anti-tumorali. E così Camilla si è ritrovata “esausta”, hanno spiegato gli insider di corte.

William e Kate

Tutto sta ricadendo sulle spalle di William, che invece avrebbe voluto dedicare queste settimane esclusivamente alla moglie Kate e ai figli George, Charlotte e Louis. Pare sia il principe ad accompagnare personalmente i suoi pargoli a scuola, al mattino, per poi correre ai numerosi appuntamenti fissati da Palazzo. Ultimamente, poi, William, tramite un portavoce, ha cercato di mettere a tacere illazioni e congetture complottiste sullo stato di salute della consorte. “L’attenzione del principe William è rivolta al lavoro, non ai social media”, ha commentato un suo assistente, come è stato riportato di recente dal magazine ‘People’. Qualche giorno fa il sito americano ‘Tmz’ ha pubblicato il primo scatto della principessa dopo l’operazione: Catherine è stata immortalata in auto con sua madre Carole Middleton nei dintorni di Windsor. L’immagine è sgranata, ma è sufficiente a mostrare Kate con un paio di occhialoni neri sul volto e un sorriso tirato. Intanto Kensington Palace ha smentito quanto annunciato dal Ministero della Difesa britannico – e poi rimosso dal sito web corrispondente – rispetto alla prima uscita pubblica di Catherine, prevista per l’8 giugno, alla parata militare del Trooping the Colour. Il ritorno sulle scene di Kate, secondo la versione ufficiale di corte, sarebbe collocato genericamente “dopo Pasqua”. Che vuol dire tutto e niente… Come se non bastasse, poi, di recente lo zio materno di Catherine, Gary Goldsmith, fratello di Carole, è entrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ inglese e si temono alcune sue dichiarazioni imprudenti e inopportune che potrebbero mettere in forte imbarazzo la Royal Family.

Harry e Meghan

Ad aggiungere pesantezza a questo scenario sono pure Harry e Meghan, che vengono guardati sempre con sospetto dopo le loro rivelazioni velenose contro la Royal Family, da quando se ne sono andati da Londra nel 2020. Ma un colpo di scena potrebbe esserci proprio da questo punto di vista. Secondo alcuni commentatori, infatti, Harry vorrebbe rientrare nel Regno Unito con Meghan e i loro figli, Archie e Lilibet Diana, per stare accanto al padre Carlo e riprendere un ruolo nella monarchia inglese. Secondo altri, la coppia starebbe vivendo di nuovo un periodo di crisi. E se Harry perdesse definitivamente il titolo reale – sostengono le malelingue – Meghan lo lascerebbe. Si vedrà…