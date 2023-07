Il ritorno del Rosa Bubble, il colore iconico di Barbie

Quest’anno è tornato di moda il Rosa Bubble. Noto anche come Bubble Pink, Barbiecore o Barbie Pink – quest’ultima è la definizione data da Pantone, la famosa bibbia dei colori – è una varietà di rosa pastello in voga negli anni Ottanta e Novanta e poi trascurata per qualche decennio. Ora è di nuovo alla ribalta dopo il successo al cinema di ‘Barbie’ con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Significato

La tonalità in questione – vivace, pop e delicata allo stesso tempo – ricorda il colore delle gomme da masticare alla fragola diffuse una trentina di anni fa e, contemporaneamente, evoca la leggerezza divertente e frivola del mondo della bambola più famosa del pianeta. Il Barbie Pink veicola un senso di brio e frizzantezza ed è perfetto per esprimere la propria personalità esuberante e il proprio temperamento e giocoso, soprattutto in una stagione come l’estate. Il Rosa Bubble sta spopolando in molti settori, dall’arredamento alla moda fino al beauty.

Design

Esistono diverse sfumature di Bubble Pink tra cui scegliere in base ai contesti e ai gusti personali. Se pensiamo al colore delle pareti di un ambiente domestico, si può scegliere tra varie nuance, da quelle più chiare e soft, più semplici da abbinare, a quelle più grintose e audaci, vicine al fucsia. Le prime sono più versatili e si adattano a diversi stili di arredamento. Combinate con bianco e nero, creano un’atmosfera fresca, moderna e contemporanea, ma risultano sofisticate anche quando vengono accostate ad altri toni pastello come il verde menta o il glicine o ad alcune stampe decorative. Le seconde, invece, possono essere usate per dipingere una sola parete rendendola protagonista del contesto in cui è inserita. Indicazioni analoghe possono valere anche per i mobili.

Moda

Nell’abbigliamento il rosa shocking può essere usato da solo, per un total look da capo a piedi, senza che risulti mai piatto e noioso. Si presta a essere abbinato anche al nero, che in questo caso è perfetto come contraltare cromatico, al bianco, per un’immagine delicata e bon ton, ma anche all’azzurro cielo, al verde smeraldo o all’arancione per outfit insoliti. Per i contesti più formali e sobri, il Rosa Bubble può essere il colore degli accessori, per dare un tocco di vitalità all’immagine. Attenzione all’abbinamento con stampe e disegni, affinché il risultato finale non sembri troppo caotico e disordinato.

Trucco

Un blush con le note accese del Rosa Bubble nelle sue varie sfumature, da quelle più luminose e velate a quelle più accese e intense, è ideale per ravvivare le pelli meno abbronzate. Un ombretto rosa delicato si abbina armoniosamente a una riga di eyeliner per definire lo sguardo. Se vuoi osare di più, potresti usare una matita Barbie Pink sia nella rima interna degli occhi, sia sulle labbra per definirne il contorno, purché si intoni perfettamente al rossetto.

Unghie

Il colore dell’estate 2023 è anche protagonista della manicure e della nail art. Puoi stendere lo smalto Rosa Bubble, corposo e brillante, su tutte le unghie oppure giocare con diverse gradazioni, passando dalle sfumature più chiare a quelle più fluo. Qualche pennellata di Rosa Barbie può dare un’immagine insolita e divertente alla classica French Manicure. Gli smalti che combinano il fucsia al rosso corallo o fuoco sono sofisticati ed eleganti.